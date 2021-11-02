Газа в хранилищах Испании осталось на 43 дня

Вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера заявила, что в хранилищах королевства газа хватит еще на 43 дня потребления. Об этом она рассказала в интервью государственному испанскому телеканалу TVE.

С 31 октября Алжир приостановил поставки газа в Испанию через трубопровод Магриб-Европа, проходящий через территорию Марокко. Приостановка связана с конфликтом между Алжиром и Марокко.

При этом Алжир заверил, что продолжит выполнять свои обязательства по газу, перейдя на поставки через трубопровод Medgaz, идущий напрямую через Средиземное море от алжирского газового месторождения Хасси-Рмель в Испанию, а также поставляя сжиженный природный газ танкерами. Также Алжир пообещал в случае необходимости увеличить объемы поставок.

Как отметила Рибера, Мадрид в настоящее время ведет переговоры и с Алжиром, и с Марокко. По ее словам, Испания надеется на снижение напряженности в отношениях Алжира и Марокко.

Прекращение транспортировки газа через трубопровод Магриб-Европа произошло на фоне резкого роста цен на газ и недостаточно заполненных перед наступлением зимы газохранилищ в Европе.