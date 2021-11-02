"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину

"Газпром" не стал бронировать дополнительные транзитные мощности для поставок газа через Украину и Польшу в Европу на первый квартал следующего года. Это следует из результатов аукционов бронирования на платформах GSA и RBP.

Так, "Оператор ГТС Украины" предложил дополнительные мощности в объеме 9,8 млн кубометров в сутки через станцию "Суджа" и 5,2 млн кубометров сутки через станцию "Сохрановка", однако оба предложения остались невостребованными. По польскому участку газопровода "Ямал-Европа" дополнительные транзитные мощности также не выкуплены, сообщает "Интерфакс".

"Газпром" по долгосрочному контракту на транзит через Украину обязуется прокачивать в 2020-2024 годах по 40 млрд кубометров газа, то есть в текущем году он для выполнения своих обязательств должен в среднем за сутки поставлять по украинскому маршруту около 109 млн кубометров в сутки. Однако дополнительные объемы компания бронировать не спешит, учитывая возросший внутренний спрос на газ, а также наличие иных, более дешевых маршрутов поставки газа в Европу. Например, в октябре "Газпром" прокачивал через украинскую территорию 85-89 млн кубометров в сутки, так как с 1 октября начались поставки в Венгрию в обход Украины, через ответвление "Турецкого потока".

Долгосрочный контракт на поставки газа через Польшу, в свою очередь, закончился год назад, и все мощности этого транзитного участка распределяются исключительно на аукционах. Необходимые "Газпрому" объемы были забронированы на годовом аукционе с октября 2020 года по сентябрь 2021 года, а далее компания использует предложения месячных, а не квартальных аукционов.

Тем временем стоимость тысячи кубометров газа на биржевых торгах в Европе выросла примерно на 2,4-3,3% после новостей о невостребованности дополнительных транзитных мощностей, следует из данных биржи ICE. Сразу после итогов аукционов он подорожал с 800 до 821 долларов, однако затем почти сразу цена откатилась назад - ниже 800 долларов за тысячу кубометров.