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02.11.2021 22:37
Рубрика: Культура

Где в ноябре слушать рок и поп

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 251(8602)
Музыкальная жизнь продолжается назло всему. Многие концерты перенесены на поздние сроки, но многие залы и клубы сохраняют расписания, работая в формате COVID-FREE, с соблюдением всех норм безопасности, и продолжают ждать своих звезд. Мы выбрали лучшее и разное, офлайн- и онлайн.
Александр Ф. Скляр и "Ва-Банк" исполнят все самое лучшее и немного еще. Фото: instagram.com / afsklyar Александр Ф. Скляр и "Ва-Банк" исполнят все самое лучшее и немного еще. Фото: instagram.com / afsklyar
Александр Ф. Скляр и "Ва-Банк" исполнят все самое лучшее и немного еще. Фото: instagram.com / afsklyar

Александр Ф. Скляр и "Ва-Банкъ"

Самый, наверное, творчески беспокойный рок-музыкант, исполнявший Утёсова, панк, Вертинского, делавший совместные проекты с Пелевиным и братьями Жемчужными, начитывавший на CD Кафку, обещает в концерте The best исполнить все лучшее свое - и группы "Ва-Банкъ".

13.11, ДК им. Горбунова.

Джо Линн Тернер

Некогда вокалист Deep Purple и Rainbow, один из сильнейших и чистейших голосов в истории рока, в сентябре объявивший о желании стать гражданином России, выступит на Новом Арбате с программой из песен, спетых им в этих великих группах - I Surrender, Stone Gold, Jealous Lover и других. А потом поедет петь их же в Калининград.

Фото: AP
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19.11 Arbat Hall.

Большой концерт в честь 40-летия ленинградского рок-клуба

Качественная онлайн-трансляция 4 фестиваля "Дым над водой" с участием главных героев русского неформата от "Цветов" до "Чайфа" и "АукцЫона". За спинами Леонида Федорова, Владимира Шахрина и других играет Симфонический оркестр Ленинградской области.

Мураками

Оптимистичный поп-рок казанской команды сегодня очень кстати. Группа привезет в Москву новый альбом "Среди акул", в котором, как всегда у "Мураками", много хороших мелодий.

21.11, Lustra Bar.

Максим Фадеев

Продюсер, композитор, певец, автор хитов и организатор международных музыкальных проектов споет новые песни, не забыв и про "Танцы на стеклах", "Сестричка", "Беги по небу" и им подобные. Билеты на концерт 13 ноября 2020 года, перенесённого на новую дату, конечно, действительны.

26.11 Crocus City Hall

Сплин

Коллектив Александра Васильева сыграет программу "Вира и майна", песни которого уже заняли свои места в радиочартах и прозвучали в "Вечернем Урганте". Будут и концертный боевик "Беги, моя жизнь", и радиохит "Джин", и, конечно, "Письмо Гарри Поттеру", уже растащенное на цитаты во множестве пабликов.

27.11, Music Media Dome.

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