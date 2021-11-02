Google заблокировал YouTube-канал СК Беларуси

Интернет-гигант Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси. Об этом заявила официальный представитель СК республики Юлия Гончарова.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", - говорится в сообщении Google. По словам Гончаровой, "вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тысячами подписчиков".

Как рассказала Гончарова, "канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое".

В том числе, отметила она, на канале "находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть их касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США".

Остальные интернет-ресурсы СК продолжают работу в нормальном режиме.