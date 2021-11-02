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02.11.2021 11:50
Рубрика: Власть

Госдума планирует принять закон о региональной власти в декабре

Текст: Татьяна Замахина
Законопроект об организации публичной власти в российских регионах планируется окончательно принять в декабре. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он также прокомментировал одно из положений закона, которое касается числа сроков нахождения у власти губернаторов. Это будут определять сами регионы, подчеркнул парламентарий.
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в конце сентября Павлом Крашенинниковым и председателем аналогичного комитета Совфеда Андреем Клишасом. Новая версия закона о региональной власти направлена на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти. Проект, в том числе, предусматривает отмену ограничений на число губернаторских сроков (сейчас - не более двух).

"Мы через неделю (9 ноября - прим."РГ") будем рассматривать его в первом чтении. И дальше у нас пойдет процедура второго чтения. И я надеюсь, что в декабре мы примем этот закон", - сказал Крашенинников на заседании Ассамблеи свердловского регионального отделения "Депутатская вертикаль".

Комментируя положение о числе сроков нахождения у власти губернаторов, парламентарий уточнил, что это будут определять заксобрания регионов.

Он отметил, что в проекте закона "нет ни слова" непосредственно об отмене ограничения. "Мы эту норму просто убрали, - пояснил Крашенинников. - Это значит, что законодательные собрания при принятии устава будут решать этот вопрос сами".

Он напомнил, что ограничения по срокам для губернаторов в российском законодательстве то появлялись, то исчезали. "То есть эта норма у нас то была в федеральном законодательстве, то не была. Поэтому мы посчитали, что в уставе этот вопрос должен решаться", - отметил глава комитета.

Он также подчеркнул, что губернаторов в глав субъектов переименовывать не будут, как об этом писали СМИ. "Единственное ограничение, что не может быть президент в субъекте федерации", - уточнил Крашенинников.

Фото: duma.gov.ru
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Парламентарий добавил, что глава субъекта по новому закону может быть отстранен от должности не только по причине коррупции, но и в связи с утратой доверия президента. При этом поправок в законопроект в связи с позицией Татарстана по этому поводу не будет (ранее парламентарии республики не поддержали проект закона).

"Сейчас с коррупционной составляющей это все связано. Здесь - просто с утратой доверия", - заявил Крашенинников.

Кроме того, корректируется механизм ответственности, добавил он. "Если законодательный орган региона примет закон, противоречащий Конституции РФ, это противоречие будет установлено судом, то глава региона может принять решение о роспуске, хочу на это тоже обратить внимание", - сказал парламентарий.

Он также пояснил, что законопроект сохраняет систему так называемых регионов-матрешек в России. "Это у нас Тюменская область, куда входит, кроме нее, еще Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, еще есть Архангельская область, там Ненецкий округ, - уточнил депутат. - Мы там будем корректировать, ту систему, которая сейчас существует, ломать не будем".

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