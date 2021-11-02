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Хелен Миррен станет ведущей нового шоу по вселенной Гарри Поттера

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    02.11.2021, 12:35
Текст:   Ася Кушнарева

В честь 20-летия первого фильма о мальчике-волшебнике TBS и Cartoon Network запускают новое шоу-викторину, на котором участники будут соревноваться, отвечая на вопросы по волшебному миру Гарри Поттера. Об этом сообщается на сайте Wizarding World.

Фото: kinopoisk.ru
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Поклонникам обещают множество приглашенных звезд, например Тома Фелтона (сыграл в фильмах Драко Малфоя), Ширли Хендерсон (привидение Плакса Миртл из женского туалета), Люка Янгблада (Ли Джордан) и исполнителя эпизодической роли Саймона Фишера-Беккера. Ведущей станет известная британская актриса Хелен Миррен.

- Я знала, что когда-нибудь получу роль в "Гарри Поттере", и я очень рада принять участие в праздновании 20-летия фильма, - сказала Миррен. - Эти фильмы очаровали и удивили многих из нас, и для бесчисленных фанатов, которые продолжают наслаждаться этим завораживающим миром, будет таким удовольствием возродить эту магию.

Шоу будет называться "Гарри Поттер. Турнир факультетов Хогвартса" (Harry Potter. Hogwarts Tournament of Houses). Согласно количеству факультетов волшебной школы, в телепередаче будет четыре команды по три человека - Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй и Слизерин. В первом эпизоде шоу будут состязаться Грифииндор и Пуффендуй, а в конце команда-победитель будет играть в финале.

Призерам шоу организаторы обещают разнообразные награды - 1 000 долларов на покупки в специализированном магазине Harry Potter в Нью-Йорке, билеты на постановку "Проклятого дитя", билеты на предстоящий фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" и тому подобное.

Первый эпизод ожидается 28 ноября. Он будет доступен на каналах TBS и Cartoon Network.

В этом году фанаты со всего мира отмечают 20-летие с момента выхода первого фильма - "Гарри Поттер и философский камень" был показан 10 ноября 2001 года.

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