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У третьих "Фантастических тварей" появились подзаголовок и дата премьеры

Новости
    22.09.2021, 19:04
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Warner Bros. Russia Фото: Warner Bros. Russia
Фото: Warner Bros. Russia

Многострадальная третья часть "Фантастических тварей" по миру Джоан Роулинг получили подзаголовок и дату премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер экранизации "Ампира V" Виктора Пелевина

Как сообщает Deadline, новые приключения Ньюта Саламандера (Скамандера) покажут на больших экранах в США 15 апреля следующего года.

Российское отделение Warner Bros., в свою очередь, информирует, что у нас фильм выйдет в 2022-м, но точная дата при этом не называется (вероятно, примерно в то же время).

Название триквела - "Тайны Дамблдора" (The Secrets of Dumbledore). Запланированный возрастной рейтинг - "12+".

Ранее из-за скандала со своей экс-супругой Эмбер Хёрд роли злодея Грин-де-Вальда лишился Джонни Депп, уступив её Мадсу Миккельсену.

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