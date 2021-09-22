У третьих "Фантастических тварей" появились подзаголовок и дата премьеры

Многострадальная третья часть "Фантастических тварей" по миру Джоан Роулинг получили подзаголовок и дату премьеры.

Как сообщает Deadline, новые приключения Ньюта Саламандера (Скамандера) покажут на больших экранах в США 15 апреля следующего года.

Российское отделение Warner Bros., в свою очередь, информирует, что у нас фильм выйдет в 2022-м, но точная дата при этом не называется (вероятно, примерно в то же время).

Название триквела - "Тайны Дамблдора" (The Secrets of Dumbledore). Запланированный возрастной рейтинг - "12+".

Ранее из-за скандала со своей экс-супругой Эмбер Хёрд роли злодея Грин-де-Вальда лишился Джонни Депп, уступив её Мадсу Миккельсену.