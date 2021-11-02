Законопроект Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета автономного округа в сумме 251 169 783,2 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета автономного округа в сумме 284 718 621,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета автономного округа в сумме 33 548 837,9 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 1 января 2023 года в сумме 57 065 392,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям автономного округа в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга автономного округа в сумме 4 239 380,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета автономного округа на 2023 год в сумме 259 010 566,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 261 418 984,2 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) общий объем расходов бюджета автономного округа на 2023 год в сумме 292 933 014,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 275 774 516,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 8 993 463,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 302 830,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета автономного округа на 2023 год в сумме 33 922 447,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 14 355 531,8 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга автономного округа на 1 января 2024 года в сумме 90 366 232,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 104 384 278,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям автономного округа на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга автономного округа на 2023 год в сумме 5 201 600,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 756 905,5 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 2 пункта 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджетами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета автономного округа

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым

статьям (государственным программам автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе в ее составе перечень главных распорядителей средств бюджета автономного округа:

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2022 год в сумме 22 188 150,3 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 22 234 564,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 21 230 868,6 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2022 год в сумме 12 818 633,6 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 18 207 763,2 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 18 403 429,0 тыс. рублей,

в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на реализацию инфраструктурных проектов в сумме:

в 2022 году 312 480,0 тыс. рублей;

в 2023 году 507 960,0 тыс. рублей.

Установить, что в соответствии с пунктом 12 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" в дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подлежат зачислению иные доходы бюджета автономного округа в сумме:

в 2022 году 930 689,7 тыс. рублей;

в 2023 году 5 150 711,3 тыс. рублей;

в 2024 году 6 676 730,7 тыс. рублей,

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов и государственных учреждений автономного округа

1. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Правительство автономного округа) и государственные органы автономного округа не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности лиц, замещающих должности государственной гражданской службы автономного округа, а также работников государственных органов автономного округа (за исключением случаев принятия решений по перераспределению функций (полномочий) или наделению ими) и государственных учреждений автономного округа (за исключением случаев принятия решений по перераспределению функций (полномочий) или наделению ими, по вводу (приобретению) новых объектов капитального строительства).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа не принимать решения, приводящие к увеличению численности лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и муниципальных учреждений, за исключением случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 5. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2022 год в сумме 27 072 165,1 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 27 306 147,3 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 27 706 368,2 тыс. рублей,

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из:

федерального бюджета:

1) на 2022 год в сумме 15 518 196,7 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 15 350 545,1 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 13 706 368,2 тыс. рублей;

бюджета Тюменской области:

1) на 2022 год в сумме 11 373 625,2 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 11 955 602,2 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 14 000 000,0 тыс. рублей;

бюджета Томской области на 2022 год в сумме 180 343,2 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2022 год в сумме 115 500 674,6 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 109 831 275,1 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 100 425 858,7 тыс. рублей.

3. Утвердить объем субвенции федеральному бюджету, предоставление которой осуществляется в соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством автономного округа о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность:

1) на 2022 год в сумме 6 375,9 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 5 295,9 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 7 059,9 тыс. рублей.

4. Утвердить межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов по выплате пенсий, назначенных досрочно безработным гражданам (признанным безработными в установленном законодательством Российской Федерации порядке), и выплате социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, согласно гарантированному перечню:

1) на 2022 год в сумме 25 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 25 000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

5. Установить размер платежа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, передаваемого в виде межбюджетного трансферта бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1) на 2022 год в сумме 8 422 964,9 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 7 939 317,8 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 7 939 317,8 тыс. рублей.

Установить, что не использованные на 1 января 2022 года остатки средств бюджета автономного округа, полученные территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подлежат возврату в бюджет автономного округа в 2022 году в течение первых 15 рабочих дней.

6. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

на 2022 год в сумме 107 046 333,8 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону;

на 2023 год в сумме 101 861 661,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 92 454 481,0 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

7. Утвердить общий объем дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

на 2022 год в сумме 12 732 004,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 13 524 094,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 13 383 379,3 тыс. рублей.

Утвердить распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

8. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджетам муниципальных районов, городских округов автономного округа:

на 2022 год в сумме 16 121 246,6 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 16 766 096,5 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 17 436 740,3 тыс. рублей.

Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа, используемого при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) автономного округа:

на 2022 год - 1,285;

на 2023 год - 1,280;

на 2024 год - 1,290.

Утвердить распределение части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

на 2022 год в сумме 10 699 857,6 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 20 к настоящему Закону;

на 2023 год в сумме 12 224 094,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12 821 847,9 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставляется муниципальным районам (городским округам) автономного округа в виде дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от налога на доходы физических лиц для полной (частичной) замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности согласно приложениям 22 и 23 к настоящему Закону:

на 2022 год в сумме 5 421 389,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 4 542 002,5 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 4 614 892,4 тыс. рублей.

9. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских, сельских поселений автономного округа:

на 2022 год в сумме 809 155,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 841 514,8 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 875 175,4 тыс. рублей.

Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, используемого при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

на 2022 год - 2,097;

на 2023 год - 2,164;

на 2024 год - 2,251.

10. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа:

на 2022 год в сумме 65 359 805,2 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 64 867 091,3 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 64 675 222,9 тыс. рублей.

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на выполнение отдельных государственных полномочий органов государственной власти автономного округа, а также отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством о передаче отдельных государственных полномочий федеральных органов государственной власти на 2022 год согласно приложению 24 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

11. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми местными администрациями в установленном порядке, по выплате денежных средств гражданам при обеспечении мер социальной поддержки и в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации и автономного округа может осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа.

12. Утвердить общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа:

на 2022 год в сумме 26 926 000,6 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 21 648 650,9 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 12 645 264,1 тыс. рублей.

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляемых из бюджета автономного округа в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год согласно приложению 26 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год согласно приложению 28 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

Установить, что распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа, распределяемых между муниципальными районами и городскими округами автономного округа на конкурсной основе, а также субсидий за счет резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается правовыми актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

13. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа:

на 2022 год в сумме 2 028 523,7 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 821 825,2 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 1 750 614,7 тыс. рублей.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год согласно приложению 30 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 30 и 31 к настоящему Закону) утверждается нормативными правовыми актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

14. Установить, что не использованные на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами муниципальных районов и городских округов автономного округа из бюджета автономного округа в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет автономного округа в 2022 году:

в течение первых 5 рабочих дней - средства федерального бюджета;

в течение первых 15 рабочих дней - средства бюджета автономного округа.

Статья 6. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа предоставляются из бюджета автономного округа в пределах общего объема ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета автономного округа на эти цели, в сумме до 3 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 2 600 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа предоставляются из бюджета автономного округа для следующих целей:

1) досрочный завоз продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки в районы автономного округа;

2) финансирование дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа, в том числе на реализацию проектов по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) погашение долговых обязательств муниципальных районов и городских округов автономного округа.

3. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности.

Бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа предоставляются на условиях уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом в размере 0,1 процента годовых, за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых для финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа для финансового обеспечения реализации проектов по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, размер платы за пользование которыми составляет 3 процента.

Муниципальные районы и городские округа автономного округа не предоставляют обеспечение исполнения обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

Срок возврата муниципальными районами и городскими округами автономного округа бюджетных кредитов не может превышать один год с момента их выдачи, за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых для погашения долговых обязательств муниципальных районов и городских округов автономного округа и финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов и городских округов автономного округа для финансового обеспечения реализации проектов по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального комплекса и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, срок возврата которых не может превышать три года с момента их выдачи.

Бюджетные кредиты могут быть предоставлены муниципальным районам и городским округам автономного округа, не имеющим просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом автономного округа.

4. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты муниципальным районам и городским округам автономного округа для погашения долговых обязательств муниципальных районов и городских округов автономного округа предоставляются для погашения долговых обязательств, возникших до 1 января 2022 года.

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами автономного округа бюджетных кредитов, полученных из бюджета автономного округа, осуществляются в порядке, установленном Правительством автономного округа.

Статья 7. Государственные внутренние заимствования автономного округа

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 32 к настоящему Закону.

Статья 8. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита бюджета автономного округа

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год согласно приложению 14 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Предусмотреть в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа средства резервного фонда автономного округа:

1) на 2022 год в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета автономного округа

1. Департамент финансов автономного округа в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" вправе вносить в 2022 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета автономного округа без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета автономного округа на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, между разделами, подразделами, целевыми статьями, подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) увеличение бюджетных ассигнований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета автономного округа в текущем финансовом году на указанные цели;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами (мероприятиями) государственных программ автономного округа, а также между их соисполнителями, за исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на функционирование исполнительных органов государственной власти автономного округа, не связанных с их созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полномочий);

4) перераспределение бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения между видами обязательств в пределах общего объема бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения;

5) увеличение за счет средств федерального бюджета объема субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на основании правового акта Российской Федерации, доведения предельного объема оплаты денежных обязательств за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, поступления иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом о бюджете;

6) перераспределение бюджетных ассигнований по соответствующим кодам классификации расходов бюджета в целях обеспечения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

7) изменение бюджетной классификации расходов бюджета автономного округа без изменения целевого направления средств;

8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для последующего использования на те же цели;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами, обеспечивающими достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов;

10) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, за счет перераспределения бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим Законом на указанные цели;

11) увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства автономного округа в размере субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в отношении которых на 15 февраля текущего финансового года (не позднее 30 дней после дня вступления в силу закона автономного округа о внесении изменений в закон автономного округа о бюджете на текущий финансовый год и плановый период) не заключены соглашения об их предоставлении бюджетам муниципальных образований автономного округа.

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета автономного округа в 2022 году является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) на финансирование непредвиденных расходов, в том числе расходов на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 608 000,0 тыс. рублей;

2) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 1 125 894,7 тыс. рублей;

3) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

4) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

5) на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

6) на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа на возмещение (компенсацию) части расходов по доставке в муниципальные образования автономного округа продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов, в порядке, установленном Правительством автономного округа, в сумме 65 000,0 тыс. рублей.

3. Учет операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности автономного округа, производится на лицевых счетах, открываемых им в Департаменте финансов автономного округа в установленном им порядке.

4. Учет операций со средствами получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, представленные из бюджета автономного округа, производится на лицевых счетах, открываемых им в Департаменте финансов автономного округа в установленном им порядке.

Положение абзаца первого настоящего пункта не распространяется на субсидии, предоставляемые:

в порядке возмещения недополученных доходов и возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

социально ориентированным некоммерческим организациям.

Статья 10. Казначейское сопровождение средств

1. Установить, что в 2022 году Департамент финансов автономного округа осуществляет казначейское сопровождение средств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, предоставляемых из бюджета автономного округа.

2. Казначейскому сопровождению подлежат средства:

1) субсидии бюджетным и автономным учреждениям автономного округа, предоставляемые в соответствии с абзацем первым и вторым пункта 1, пунктом 4 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приобретения товаров, работ и услуг;

2) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 78, абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приобретения товаров, работ и услуг;

3) авансовые платежи, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами на основании государственных контрактов, заключаемых на сумму более 50 000,0 тыс. рублей, источником финансового обеспечения исполнения которых являются, предоставляемые из бюджета автономного округа средства;

4) авансовые платежи, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами на основании контрактов, договоров, заключаемых на сумму более 50 000,0 тыс. рублей бюджетными и автономными учреждениями автономного округа, за счет средств, поступающих указанным учреждениям из бюджета автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) авансовые платежи, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами на основании контрактов, договоров, заключаемых на сумму более 50 000,0 тыс. рублей, получателями субсидий, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

3. Не подлежат казначейскому сопровождению средства, предоставляемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

1) на основании:

государственных контрактов, контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

государственных контрактов (контрактов), исполнителями которых являются государственные казенные учреждения;

государственных контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций), по решению Правительства Российской Федерации;

2) в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

3) за заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых установлено требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при их предоставлении, гранты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, премии, стипендии и иные поощрения);

4) социально ориентированным некоммерческим организациям.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







