Институт Пушкина объявил слово года

По результатам анализа, проведенного Институтом Пушкина, словом 2021 года стал "Спутник". В этом году его стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом. Об этом рассказал проректор вуза и научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий.

Исследование выполнялось на текстах русскоязычных СМИ (как российских, так и зарубежных) и публикациях в социальных сетях в три этапа. На первом были определены темы, которые вызвали наиболее острые дискуссии в этом году. На втором выявили ключевые слова. На третьем этапе ключевые слова года были ранжированы по росту частоты употребления в 2021 году на фоне четырех предшествующих лет.

Второе место заняло слово "Афганистан", которое стали использовать в 6,5 раз чаще. Взрывной рост частотности употребления вызван обсуждением событий в этой стране - выводом войск зарубежных миротворцев и последовавшими за этим потрясениями в политической и экономической жизни страны. Тема Афганистана очень чувствительна для России, поскольку многие хорошо помнят ввод и вывод советский войск. Можно сказать, что новостная лента задела спящую травму русскоязычного общества, что и вызвало бурную реакцию.

На третьем месте словосочетание "Северный поток". Его частотность выросла в пять раз. Эта тема вспыхнула в 2021 году с новой силой в связи с окончанием работы по прокладке "Северного потока-2", обсуждением запуска проекта. Интерес русскоязычной общественности к этому словосочетанию подогрел газовый кризис, который стал главной темой октября.

Следующую позицию занимает слово "перепись", частотность которого выросла в 4,6 раза. Этот рост вполне ожидаем, поскольку Россия проходит десятилетний цикл переписи. В 2021 году тема переписи оказалась тесно связанной с темой пандемии. Общество горячо обсуждало необходимость переписи, безопасность работы переписчиков.

Далее следует слово "импичмент". Оно стало использоваться чаще более чем в четыре раза. Поводом послужили события в США, где Дональд Трамп стал первым в истории президентом страны, которому объявили импичмент дважды.

Рост продемонстрировали слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер". Их стали использовать чаще, чем раньше, в четыре, три и 2,7 раза соответственно.

"Замыкают список слова, которые, хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет. Это "выборы", "нерабочий" и "смертность", - заявил Осадчий.

"Это объясняется тем, что слово "выборы" било рекорды частотности в ноябре 2020 года, когда в США выбирали президента. Оказалось, что русскоязычная общественность в 2020 году обсуждала тему выборов президента США более активно, чем парламентские выборы в России в 2021 году. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность", - мы видим некий всплеск частотности, но он не идет в сравнение с пиками прошлого года", - отметил он.