Исследование: какие личные качества и навыки школьников влияют на успеваемость

Организация экономического сотрудничества и развития провела исследование, подтвердившее теорию, что социальные и эмоциональные навыки повышают успеваемость учащихся. Однако в подростковом возрасте уровень этих навыков несколько снижается.

В работе "За пределами академического обучения" специалисты рассказали, как социальные и эмоциональные навыки зависят от возраста и социальной среды, какие школьники меньше тревожатся из-за контрольных и тестов и что влияет на их желание учиться.

Оказалось, что наибольшее влияние на успеваемость оказывают такие навыки, как любознательность и настойчивость. Чуть меньше, но так же серьезно влияют на оценки упорство и ответственность.

Андреас Шляйхер, директор по образованию в ОЭСР, озвучив результаты исследования, отметил, что "креативность, сочувствие, толерантность, способность контролировать свои эмоции, стрессоустойчивость также имеют решающее значение для успеваемости". Шляйхер сказал, что для изучения, например, "математики важно не только иметь способности изучать формулы, но и быть любопытным". Действительно, ученые отметили: с высокими отметками по математике у подростков больше связаны любознательность, чуть меньше - ответственность, настойчивость, уровень доверия и уверенность в себе.

Любопытная деталь: социально-эмоциональные способности имеют тенденцию несколько снижаться с возрастом. Оказалось, 15-летние школьники по сравнению с 10-летними менее склонны к оптимизму и доверию - т.е., социальные и эмоциональные навыки в среднем у них менее выражены, чем у 10-летних. Причем уменьшение этих навыков больше характерно для девочек, чем для мальчиков, зато девочки оказались более ответственными, терпимыми и эмпатичными.

По мнению авторов исследования, важную роль в жизни школьников играют креативность и любознательность: те, кто более креативен, больше других обладал социально-эмоциональными навыками. Шляйхер отметил: школьники, которые и вне школы были заняты художественной деятельностью, позже оказывались в среднем более творческими и любопытными. Но на любознательность и креативность, как оказалось, влияет социально-экономический статус. Ученики с высоким социально-экономическим статусом чаще считали себя любознательными и креативными, чем ребята с низким статусом.

Кроме того, учащиеся, у которых, как они считали, хорошие отношения с одноклассниками и учителями, отличались высоким уровнем социально-эмоциональных навыков. В противоположность тем, кто чувствует себя одиноким, у кого плохие отношения с учителями и мало друзей.

Социально-экономический статус ученика сказывается и на его отношениях с учителями. Школьники из благополучной социальной среды чаще отмечали, что учителя справедливы к ним и интересуются их жизнью и личностью.

Что касается навыков, то ключевыми во взаимоотношениях учеников и педагогов оказались оптимизм, любознательность и мотивация к успеху. Ребята, которые ладили с учителями, выше оценивали в себе эти качества.

Изучение социальных и эмоциональных навыков - первая работа в рамках многопланового исследования ОЭСР, посвященного образованию в мире. На первом этапе исследования изучались навыки тысяч школьников из десяти разных городов мира, в том числе участвовали и московские школьники.