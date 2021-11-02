Как Анна Ксензова и ее команда держат оборону на ковидном фронте

Большая часть короткой профессиональной биографии Анны Ксензовой, которая заведует больницей в городском поселке Руденск Пуховичского района Минской области, пришлась на время пандемии. Жесткий, порой изнуряющий рабочий ритм стал в эти дни для Анны нормой.

Три года назад семейная пара Анна и Евгений Ксензовы приехали в Руденск работать врачами общей практики по распределению после Гомельского государственного медицинского университета. Через два года Евгению предложили переквалифицироваться в анестезиолога-реаниматолога и перейти в районную больницу. А на хрупкие плечи Анны легло исполнение обязанностей заведующей Руденской горбольницы. Сегодня здесь она - единственный "универсальный" врач. Вместе с окрестными деревнями в зоне ее ответственности около пяти с половиной тысяч пациентов. Местные жители уважают врача за профессионализм, оптимизм и душевную чуткость.

- Без этих качеств трудно заслужить доверие пациентов, - убеждена Анна. - Семья наша немедицинская. Правда, среди родственников есть фармацевты. Досконально изучала химию и биологию. В университете встретила свою вторую половину. Поженились с Женей на шестом курсе, вместе начали трудовой путь в этой маленькой уютной больнице. Нашли подходящее съемное жилье. Приняли нас хорошо, доброжелательно, я своим коллективом довольна. Считаю удачей, что попали сюда.

Инфраструктура Руденска, до которого из столицы ходят электрички, Ксензовых устраивает. Среди коллег-медиков в Пуховичском районе работает немало молодежи, а вокруг много интересных мест, где можно отлично провести время. Но сейчас врачам приходится об этом только мечтать. За первую половину дня, до нашего приезда, у Анны Сергеевны уже побывало почти 70 пациентов.

- С приходом коронавируса о привычном расписании пришлось забыть, - рассказывает нам доктор. - Первая волна была очень трудной, но мы выдержали. Лечили сами, в особо сложных ситуациях направляли больных в районный инфекционный госпиталь. Один пациент категорически отказался госпитализироваться, решил, что будет лечиться на даче. Я очень тогда переживала...

Вторая и третья волны эпидемии прошли более спокойно, а вот четвертая не дает расслабиться. Все чаще приходится иметь дело с тяжелыми формами заболеваний. Но Анна и ее команда держат удар:

- Я благодарна моим медсестрам Владиславе Шпаковской и Татьяне Сазоновой. Они, как и все в нашем коллективе, работают, как говорится, на износ. Уверена, что пандемию мы преодолеем, а люди начнут больше ценить свое здоровье. Мы стараемся быть максимально убедительными, говоря о важности вакцинации, встречаемся с трудовыми коллективами. Но у многих, к сожалению, по-прежнему насчет COVID много страхов и предубеждений.

Для полного счастья молодой семье Ксензовых не хватает своего жилья, уголка, который стал бы им по-домашнему уютным и родным. Но об этом можно подумать и завтра. Сейчас главное - сбить четвертую волну пандемии. Мы расстаемся: Анну Сергеевну ждут пациенты.

АРИФМЕТИКА АННЫ КСЕНЗОВОЙ

Врач общей практики зарабатывает от 1000 белорусских рублей (около 32 тысяч российских). На продукты, а семья Ксензовых предпочитает здоровое питание с фруктами и овощами, в неделю уходит минимум 100 рублей, в среднем 500 в месяц. Аренда жилья компенсируется работодателем. На поездку в Минск в выходной день (в последнее время из-за напряженного графика это случается крайне редко) требуется еще 100 рублей. У семьи есть возможность откладывать деньги. Мечтают купить хороший автомобиль, чтобы чаще навещать родных. А еще путешествовать.