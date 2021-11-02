Как Достоевский сумел объединить россиян и белорусов

Международный "круглый стол", посвященный 200-летию Федора Михайловича Достоевского, прошел в Минске. Он был организован Национальной академией наук Беларуси совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства и Белорусской православной церковью.

Участники форума особо отмечали, что творческий гений писателя сформировался на белорусско-российском культурном пограничье. Достоевский во многом определил пути развития не только русской и мировой литературы, но и оказал существенное влияние на творческий метод белорусских классиков. Народный поэт Беларуси Якуб Колас писал своему переводчику, поэту-символисту Сергею Городецкому: "Выше по таланту Достоевского нет в мире писателя. Достоевский наш, Достоевскому, если нужно, все надо простить…"

В этом году помимо 200-летия русского классика исполняется 515-летие рода Достоевских. К этим знаковым датам тщательно готовились в Ивановском районе Брестской области. Здесь расположен агрогородок Достоево, откуда и происходит древний род всемирно известного писателя. Белорусские достоевцы создали в агрогородке информационно-культурный центр "Достоевский - история и современность", приобрели мультимедийный экран для связи с музеями России, проложили новый экскурсионный маршрут "Достоево и род Достоевских"...

Правнук Достоевского Дмитрий Андреевич живет в Санкт-Петербурге, работал водителем трамвая. Он бывал в Достоево и частый гость онлайн-конференций и форумов, которые здесь проходят.