Как экономист и многодетная мама Людмила Поляченок из Докшиц стала кузнецом

Каждый день Людмила Поляченок из Докшиц заходит в семейную кузню и наравне с отцом, братом и мужем "кует" общее семейное счастье.

Между банком и наковальней

Больше двух лет назад 38-летняя Людмила Поляченок сменила кресло банковского работника на молот и наковальню. Мама трех дочек продолжила династию, став кузнецом.

"Я не волшебник, я только учусь", - шутит она, встречая нас на пороге кузницы. Кстати, с юмором, позитивом в этой семье точно все в порядке. Так буквально на роду написано. До замужества фамилия Людмилы была Шуткина. Для Докшиц фамилия громкая. В уютном зеленом городке в курсе: нужна настоящая кованая красота - это к Шуткиным, сделают основательно и с душой. Немало композиций умельцев украшают и сам райцентр. Например, ажурные крест на въезде в город и арка возле загса, из недавнего - симпатяга-кот у здания ЖКХ.

Кузнечная артель родилась без малого 20 лет назад. У истоков стоял глава семьи Владимир Валентинович. Яркого мастера, обладателя почетного звания "Человек года Витебщины" знают далеко за пределами района. А корни его ведут в Удмуртию, в деревню Нюрдор-Котья. Сегодня есть поселок с одноименным названием, говорит Людмила Поляченок:

- Когда-то с металлом в этих краях работал мой дед. Он был крепким жестянщиком. Делал для односельчан нужные в каждом хозяйстве ведра, лейки, раковины, умывальники… Кажется, ничего сложного, но требует силы, таланта и сноровки.

Кстати, для Людмилы первые шаги в ремесло тоже начались с ведра. У него отлетела ручка. Как быть? Не дергать же кого-то по такой мелочи. Взяла и сама починила.

По основной специальности Людмила Поляченок - маркетолог-экономист. Девять лет отработала в отделении банка. После торгового колледжа, заочно оконченного Белорусского государственного экономического университета работала там специалистом по операционно-кассовым работам.

- Не страшен был такой крутой поворот? - интересуюсь.

- Совсем нет! Наоборот, интересно.

Брат Дмитрий и муж Владимир сперва переживали: очень уж хрупкая, миниатюрная их Люда. Признаться, увидев ее впервые, подумала о том же: как этой смелой женщине хватает сил и энергии укрощать металл? Владимир Шуткин, к слову, в дочке нисколько не сомневался. Наоборот, подбадривал, включал ролики в интернете, в которых женщины-кузнецы искусно управлялись с самыми сложными работами. На прошлый день рождения Владимир Валентинович подарил Людмиле сварочный аппарат, защитную маску. И дело пошло.

- Беру пример с отца, он - самый главный учитель и ориентир. С такой поддержкой уверена: у меня все получится. Стали поступать первые заказы. Например, несколько выкованных мной цветочниц есть в Докшицах, Минске, Могилеве. Нравятся кованые цветы, которые могут радовать владельцев круглый год. Живые растения - моя слабость. Раньше, до того как у одной из дочек выявили аллергию, у нашего дома было целое ароматное море. Теперь реализую это хобби по-своему, уже в металле.

Железный аргумент

В кузнечном деле сегодня изменилось многое, рассуждает Людмила:

- Появились сварочные аппараты, шлифовальные машины. Это здорово экономит время и силы. Разжигать горн так часто, как прежде, не надо - можно обойтись холодной ковкой. Но остались элементы, в том числе щеколды, дверные ручки, которые, как и раньше, создают вручную.

Чем хороши кованые изделия, так это долгой службой. Людмила демонстрирует сделанную из металла ажурную кроватку для кукол. Это ее презент младшим дочкам. Такая кроватка - вечная, замечает автор:

- Выдержит не то что игрушки, нас с вами. Проверено.

Подобрать нужный материал тоже непросто. Какой угодно не подойдет. Скажем, ручки старинных кроватей - лучшая основа для будущей каминной кочерги. А старый бензобак может стать симпатичным вертолетом или фигуркой скорпиона. Художественная ковка - всегда творчество, подхватывает любимую тему Шуткин-старший:

- Прообраз композиции возникает сперва в голове, потом - на эскизе, а уже позже под молотом и сваркой. Благо сейчас можно многое упростить за счет компьютерного моделирования. Большие наде­жды на старшую внучку, 17-летнюю Кристину. Она учится на художника-оформителя, дизайнера интерьеров в Минске. Может быть, тоже придет в семейный бизнес.

Людмила Поляченок смотрит на это положительно. "Хочешь быть счастливым, - улыбается она, - не пропусти голос сердца". Действительно, железный аргумент.

На прошлый день рождения отец подарил Людмиле сварочный аппарат, и дело пошло.

АРИФМЕТИКА ДЕЛА

Прибыльно ли кузнечное дело? Людмила с отцом шутят, что это - коммерческая тайна. Если серьезно, то зарплата напрямую зависит от выработки. В таком небольшом районе, как Докшицкий, кузнец может получить на руки до 1000 белорусских рублей в месяц (чуть более 30 тысяч российских). Это в весенне-летнюю пору, когда хватает клиентов. Стоимость материала, налоги, страхование - все это тоже идет в калькуляцию. Зимой заказов минимум или попросту нет. Даже опытным сельским мастерам приходится зависеть от сезонных накоплений.