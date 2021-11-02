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Рубрика: Общество

Как гениальный ученый умудрился получить высшие награды СССР и Рейха

Текст: Дмитрий Якушев
Российская газета - Неделя № 251(8602)
Объект насмешек со стороны ученых-коллег, гениальный изобретатель, штурмбаннфюрер СС, награжденный высшей наградой Рейха - Рыцарским Крестом с дубовыми листьями, лауреат двух Сталинских премий, невероятный приспособленец, руководитель первого и единственного в соцстранах частного научного института - можно ли все это сказать про одного человека? В это сложно поверить, но это так.
Немецкий сатирический рисунок на Манфреда фон Арденне и придуманный им прибор. Фото: Репродукция Тимофея Борисова Немецкий сатирический рисунок на Манфреда фон Арденне и придуманный им прибор. Фото: Репродукция Тимофея Борисова
Немецкий сатирический рисунок на Манфреда фон Арденне и придуманный им прибор. Фото: Репродукция Тимофея Борисова

Его имя - барон Манфред фон Арденне. Судьба этого человека просто не укладывается в голове. Он проживал в трех странах - гитлеровском Рейхе, СССР и ГДР. При этом в ГДР из советского плена он вернулся с таким количеством денег, что ему их хватило, чтобы основать первый частный социалистический институт наук. При этом во всех трех странах он был почитаем. Он буквально купался в славе и ни в чем не знал отказа. Весной 1945-го ему позволили взять в Москву не только жену, но фамильный рояль, картины и ростовой портрет, написанный личным художником фюрера. Секрет такого успеха был прост: фон Арденне был гениальным ученым и величайшим приспособленцем.

Фото: Walter Frentz/Wikimedia.org
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Та карикатура с котом времен Первой мировой войны - это о нем. Но ее авторы вовсе не русские, карикатура - немецкая. Ее авторы, скорее всего, завистники молодого ученого, который изобрел первый в мире прибор ночного видения. Когда фон Арденне спросили, что натолкнуло его на идею создания прибора, он ответил: кошачьи глаза, кошка прекрасно видит в темноте, и я подумал, что неплохо было бы создать искусственный кошачий глаз.

Но поскольку прибор получился крайне примитивным, то ученому и досталось "на орехи". Однако позже в его коллекции будет почти 600 патентов на изобретения мирового уровня.

С приходом к власти Гитлера фон Арденне убедил фюрера создать ему свою личную лабораторию под Берлином, в рамках немецкого "Уран-проекта". Там Манфред фон Арденне разработал метод газодиффузионной очистки изотопов урана и разделения изотопов урана-235 в центрифуге.

Послевоенное фото барона. Фото: AP

Когда войска Красной Армии подошли к Берлину, от немецкого высшего руководства поступил приказ оборонять до последнего хорошо укрепленную лабораторию-крепость. Но советским солдатам она досталась без боя. И причиной тому - фон Арденне. Он убедил всех, что надо сдаться. У него в лаборатории работала одна украинка. Он спросил ее, может ли она по-русски написать транспарант "Мы приветствуем Красную Армию"...

...И начиная с июля 1945 года он уже работал в закрытой лаборатории в Сухуми. В 1947-м получил первую Сталинскую премию за изобретение электронного микроскопа. А в 1953-м вторую - за электромагнитное разделение изотопов и получение лития-6.

В 1955 году он переехал в ГДР и стал депутатом Народной палаты ГДР. При этом возглавил единственный частный (!) научный институт в соцстранах. Он разработал терапию для возобновления энергии у стариков. И прожил, кстати, до 90 лет.

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