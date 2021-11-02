Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"

Вокруг южнокорейского сериала "Игра в кальмара" творится невероятный хайп: его в Сети обсуждают абсолютно все, а по влиянию на восприятие аудитории его вполне можно сравнить с выходом "Семнадцати мгновений весны" в СССР. Всеобщим вниманием к сериалу решили воспользоваться и мошенники - например, хакерская группировка TA575 активно распространяет вредоносное программное обеспечение под видом второго сезона сериала, а анонимные создатели криптовалюты Squid (по-английски сериал называется Squid Game) обвалили ее курс с почти 3 тысяч долларов до нуля, присвоив себе 2,1 млн долларов.

"Игра в кальмара" - это триллер в популярном сейчас формате "Королевская битва", когда участников действия помещают в определенное пространство (чаще всего это остров), а победитель должен остаться в живых.

По сюжету главный герой встречает в метро незнакомца, и тот сначала предлагает ему сыграть в детскую игру, а затем вручает немалую сумму денег и визитку. Главный герой звонит по этому номеру телефона и становится участником незаконных игр на выживание на необитаемом острове, где последний, кто выживет, получит приз в 40 млн долларов. При этом сбежать с острова невозможно: его тщательно охраняют, а нарушителей, пытающихся сбежать, убивают.

"Киберпреступники всегда используют все тренды и тенденции - чем больше о чем-то идет речь в Сети, тем больше можно ждать схем мошенничеств. Как только в Сети начали обсуждать сериал "Игра в кальмара", стало очевидно, что злоумышленники этим воспользуются", - говорит Войтех Бочек, старший инженер по безопасности мобильных устройств Avast.

Так, в Google Play появилось приложение с обоями Squid Games, которое распространяло рекламное ПО и подписывало людей на получение платных SMS, но его быстро удалили. Еще одно аналогичное приложение для Android распространяло SpyMax - инструмент удаленного доступа, предназначенный для слежки за жертвами.

В Испании представители Национальной полиции недавно сообщили гражданам о распространении карт, похожих на карты из этого сериала. На картах был QR-код - потенциально он мог вести на вредоносные ресурсы.

"Еще один сравнительно новый метод киберпреступников - проведение бесплатных онлайн-трансляций, на которых они могут распространять вредоносные программы или рекламу.

Также злоумышленники могут распространять фейковые опасные онлайн-игры, посвященные тематике сериала", - добавляет Бочек.

"Киберпреступники добавляют названия популярных шоу и игр в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак. В числе вредоносных файлов могут оказаться троянцы, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.

И это не единственные возможные варианты. В сентябре - октябре этого года мы обнаружили в интернете несколько десятков различных вредоносных файлов, в названии которых упоминается Squid Game. В большинстве случаев это были троянцы-загрузчики, однако встречались и другие троянцы, а также нежелательное рекламное программное обеспечение. В прошлом году злоумышленники уже распространяли вредоносное программное обеспечение под видом сериалов Netflix. Чаще всего в качестве приманки тогда использовались сериалы "Очень странные дела", "Ведьмак", "Половое воспитание", "Оранжевый - хит сезона", - говорит Антон Иванов, эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского".

Чтобы не попасться на уловки мошенников, не следует открывать файлы или переходить по ссылкам из писем, полученных от неизвестных отправителей, советует Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy компании "Ростелеком-Солар". "Если это необходимо, нужно проверить документ с помощью антивирусного ПО или на специализированных ресурсах. Кроме того, проверить достоверность информации можно на официальном сайте или обратившись в службу поддержки по указанным там контактным данным. Причем найти его необходимо с помощью поисковой системы - механизмы поисковой выдачи не показывают среди первых результатов фейковые веб-сайты", - поясняет специалист.

Что происходит на рынке криптовалют

Криптовалюта Squid изначально была очень похожа на мошенничество. В частности, ее нельзя продать - это запрещено правилами монеты. Однако это не остановило "инвесторов".

В то же время обычные криптовалюты растут. По данным портала CoinMarketCap, за последний месяц популярные криптовалюты сильно прибавили в цене. Так, 2 ноября биткоин стоил около 63 тысяч долларов, в то время как месяц назад криптовалюта стоила чуть меньше 48 тысяч долларов. Аналогичный рост показывают и другие популярные монеты - Эфириум за месяц вырос с 2,6 тыс. долларов до 4,4 тыс. долларов.