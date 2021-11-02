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02.11.2021 23:08
Рубрика: Общество

Как нужно смотреть в кошачьи глаза

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя № 251(8602)
Алтайские фелинологи, разработавшие методику определения темперамента домашних кошек, помогают их владельцам правильно выстраивать взаимоотношения со своими питомцами.
Кошкам-сангвиникам подойдут выставки и путешествия. Фото: Андрей Самсонов / ТАСС Кошкам-сангвиникам подойдут выставки и путешествия. Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Кошкам-сангвиникам подойдут выставки и путешествия. Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

- Поведение кошек зависит от темперамента, - рассказала разработчик методики, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко. - Мы взяли известную классификацию Гиппократа и описали четыре классических типа.
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Сангвиники подвижны, любознательны и не агрессивны. Сангвиников можно брать с собой в поездки и выгуливать на поводке. Но надо помнить, что такие кошки требуют к себе постоянного внимания. Флегматики более инертны. Таких кошек сложно чему-то научить и еще сложнее переучить. Но для выставок флегматики прекрасно подходят. В быту такие кошки тоже не доставляют много хлопот.

Холерики - сильный, неуравновешенный тип. Очень активные. Они легкообучаемы, но не могут усидеть на месте. Могут проявлять агрессию. Самый оптимальный вариант их содержания - в домах в сельской местности, где животное находится на свободном выгуле. Слабый тип нервной системы - это меланхолики. В качестве домашних питомцев они очень привлекательны: ласковы и привязаны к хозяину. Но для них нужно создать максимально комфортные условия. Ведь у меланхолика даже покупка нового предмета интерьера может вызвать сильный стресс.

- Владельцы животных часто спрашивают, как себя вести, если кот чувствует себя главой семьи, - пояснила Татьяна Антоненко. - Человеку, чтобы доминировать, нужно при первом знакомстве показать животному, кто вожак. Для этого надо не отрываясь смотреть питомцу прямо в глаза. Если кошка начинает агрессивно себя вести, значит, в ее иерархии вы заняли более низкий ранг, и животное будет слабо реагировать на все ваши попытки его воспитывать.

Полезные советы

Как выбрать когтеточку?

Когтеточку подбирают по "длине" животного. Для этого нужно уложить кошку на диване с вытянутыми лапами и измерить расстояние от кончиков передних лап до подушечек задних. Если будет, например, 80 сантиметров, значит, когтеточка должна быть не ниже 80 сантиметров, а лучше выше. Она не должна быть ниже высоты дивана, о который любит точить когти ваша кошка. И важно, чтобы у нее была приятная фактура: не грубая пеньковая веревка, а мягкое ковровое покрытие. Когтеточку ставят в любимом месте питомца, а не там, где удобно хозяину. Все привычные "точильные" места - диваны, ковры надо закрыть пищевой фольгой или двусторонним скотчем. Мягкие фактурные обои придется заменить на гладкие и прочные.

Чтобы приучить кошку к когтеточке, можно подвесить к ней мешочек с корнем валерианы. "Капли не подойдут, запах должен быть очень тонкий и привлекать кошку, а не перевозбуждать.

Фото: Валентина Пичурина
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Почему кот вдруг стал ходить мимо лотка?

Кошки очень чистоплотны независимо от темперамента. Если животное вдруг перестало ходить в лоток, то нужно искать вполне объективную причину, а не сваливать все на характер питомца. Причина может быть банальна, например, сменили наполнитель и его запах не нравится мурлыке. А может быть и более серьезная проблема, требующая вмешательства ветеринара.

Как отучить кошку лазить к грудному ребенку в кровать?

Нужно найти предмет, который боится кошка, например, пылесос. Взять телескопическую трубку от пылесоса, обработать и разместить ее в кроватке или рядом с ней, главное - безопасно для ребенка. Увидев пугающий предмет, кошка побоится запрыгивать в колыбель.

Что делать, если кот пытается нападать на ноги хозяина?

У кошек есть закрепленное поведение. Когда они видят определенную реакцию на свои действия, пусть даже негативную, то потом стараются их повторять, чтобы привлечь внимание человека. Здесь можно посоветовать изменить ответную реакцию на попытки напасть на ноги хозяина. Можно надеть резиновые сапоги - они точно придутся не по вкусу питомцу.

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