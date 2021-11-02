Как в молодежном центре в Брестской крепости воспитывают патриотов

Превратить вчерашнего подростка в гражданина своей страны - задача не из легких. И именно этим занимаются в молодежном патриотическом центре на территории Брестской крепости. Сегодня он принимает ребят только из Брестской области. Но в ближайшее время все может кардинально измениться.

Еще в прошлом году министр обороны Беларуси Виктор Хренин в ходе встречи с Президентом Беларуси предложил создать на базе нынешнего центра Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Глава государства предложение поддержал. В настоящее время объект находится на стадии проектирования. Предполагается отремонтировать здания бывших казарм 111-го артиллерийского полка, казематы тенального фронта Кобринского укрепления, задействовать Западный форт и казематы у Гавриловского капонира.

Реализация проекта в полном объеме займет до пяти лет. Республиканский центр будет в состоянии принимать до 300 человек одновременно. Финансово поддержать проект планируется средствами из союзного бюджета. Как заявил недавно на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Постоянный Комитет готов поддержать инициативу Министерства обороны Беларуси по разработке проекта Союзного государства по реконструкции сооружений центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости с общим объемом финансирования на ближайшие 3,5 года около 480 миллионов российских рублей.

Ребята должны не только получать определенные знания и умения, но и знать историю своей страны

Что же сейчас происходит в молодежном центре? В гости к ребятам отправился корреспондент "СОЮЗа".

…Кобринское укрепление, спортивный городок. Два десятка ребят занимаются физической подготовкой. Подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях, преодоление препятствий - каждый хочет стать сильнее и выносливее. Затем отработка приемов рукопашного боя: под присмотром инструктора спарринги в полной боевой амуниции - перчатках и защитных шлемах. Лица ребят серьезные и сосредоточенные. Каждое слово наставника ловят буквально на лету. Сразу видно: время проходит интересно и с пользой. Методист Ольга Бурак поясняет, что занятие проводится в рамках пятидневного учебно-тренировочного сбора "Победитель":

- Ребята в возрасте 14-17 лет приезжают из всех районов области, чтобы на базе центра получить необходимые умения и навыки. В настоящее время здесь занимаются учащиеся из учреждений образования Лунинецкого района. С ними проводятся занятия по общей военной, медицинской, топографической подготовке, гражданско-патриотическому воспитанию. Для круглосуточного пребывания созданы все условия: имеются спальные комнаты, пищеблок, столовая, учебные классы. Ребята получают трехразовое питание и дополнительный ужин перед сном.

Под присмотром инструктора спарринги в полной боевой амуниции - перчатках и защитных шлемах. Фото: Павел Богуш

Подходим к командиру отделения ученику 11-го класса лунинецкой средней школы № 4 Антону Урбановичу. Парень немного загрустил, ведь время сбора подходит к концу, а уезжать совсем не хочется:

- Здесь я многое усвоил, подтянул строевую и огневую подготовку, научился управлять коллективом. Распорядок дня близок к армейскому: подъем в семь утра, отбой в десять вечера. Я собираюсь поступать в Военную академию, так что сборы для меня один сплошной "плюс". В Брестской крепости никогда раньше не был, интересно было прикоснуться к истории.

Трудно поверить, но еще несколько лет назад эта территория находилась в полном запустении. По сути, молодежный патриотический центр строился всем миром. Активное участие в его создании принимали активисты БРСМ, волонтеры, жители Брестской области перечисляли средства, заработанные на субботнике. Здание штаба 125-го стрелкового полка РККА (с 1939 по 1941 год), в котором сегодня размещается центр, подверглось масштабной реконструкции. А три года назад состоялось торжественное открытие.

Молодежный патриотический центр - учреждение дополнительного образования, филиал Брестского государственного областного центра молодежного творчества. В нем круглосуточно могут размещаться группы в количестве 46 человек. Правда, в последнее время из-за пандемии коронавируса этот показатель сокращен вдвое. Здесь организована работа нескольких объединений - своеобразных кружков по интересам, которые посещают почти полторы сотни человек в неделю. Возраст участников - от 10 до 30 лет. К примеру, в объединение "Рубеж" набор проводится с 16 лет. Основные изучаемые дисциплины - практическая стрельба и приемы рукопашного боя. В ходе занятий вырабатываются выдержка, точность, выносливость, ловкость, профессиональные навыки скоростного и безопасного обращения с оружием. А учащиеся объединения "Военная история" углубленно изучают историю родного края, проводят время в походах и экскурсиях по фортификационным сооружениям. "Юный разведчик" и "Туризм" также пользуются большим интересом у молодежи.

В летний период в центре работает оздоровительный оборонно-спортивный лагерь "Патриот". Активно проводится культурно-массовая работа, организовано взаимодействие с военно-патриотическими клубами Беларуси и России. В целом для тысячи молодых людей центр ежегодно гостеприимно распахивает двери. Заведующий филиалом БГОЦМТ "Молодежный патриотический центр" Виктор Радомский акцентирует внимание, что воспитание патриотизма сегодня является насущной и необходимой задачей:

- У нас девиз такой: помнить то, что было; ценить то, что есть; созидать и защищать то, что будет. Основная цель - всестороннее развитие личности. Ребята должны не только получать определенные знания и умения, но и знать историю своей страны, ценить труд предыдущих поколений. Патриот должен понимать, какое будущее он будет строить и почему ему необходимо защищать свой народ и родную страну.

Что касается перспективы создания на базе этого молодежного центра республиканской структуры, то Виктор Радомский приводит в пример учебно-методический центр "Авангард", расположенный на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Московской области:

- Этот объект, созданный с целью военно-патриотического воспитания молодежи, за год принимает около 30 тысяч курсантов. Подготовлены соответствующая учебная база и инфраструктура. Данный опыт можно использовать и при создании нашего республиканского центра.