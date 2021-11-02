Как вычислить лжебригаду по ремонту квартир

Во время ремонта квартиры одни строительные бригады работают на совесть, другие - пытаются обмануть заказчика. Сразу распознать недобросовестных мастеров сложно.

Специально для "Российской газеты" член Экспертного совета по строительству, промышленности стройматериалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы РФ Кирилл Аксенов поделился советами, как вычислить недобросовестную бригаду для ремонта своей квартиры.

- Какие вопросы следует задать бригадиру в первую очередь:

Первый вопрос. Прежде чем нанять строительно-ремонтную бригаду, попросите показать действующие объекты, которые находятся на финальной стадии ремонта. Обратите внимание на реакцию представителя бригады.

Если вам отказывают, - это повод насторожиться. Тот, кому нечего скрывать, пойдет навстречу, будет максимально открытым и подскажет, где можно посмотреть реальные объекты заказчиков, а, возможно, даст контакты владельца объекта.

Если соглашаются, то при осмотре квартиры внимательно изучите все пункты, которые будут описаны далее.

Второй вопрос. Если вы планируете делать ремонт в новостройке, то спросите, какие специалисты работают в бригаде и кем осуществляется электромонтаж.

Капитальный ремонт в новой недвижимости требует узкопрофильные работы, например, сантехника, электрика, плиточника. Уточните, какими силами будут выполняться эти работы?

Как правило, в крупных компаниях и профессиональных бригадах данные виды работ проводятся отдельными специалистами - и это правильно. Если у бригады все работы выполняет один-два человека - это подозрительно. Грамотных универсальных мастеров единицы.

Третий вопрос. Сколько времени уйдет на ремонт? Здесь важно установить дедлайны. Пусть бригада документально зафиксирует дату сдачи объекта и отдельно пропишет в договоре форс-мажорные ситуации, которые могут приостановить процесс работы.

Четвертый вопрос. Как производить оплату? Не советуем работать по авансу - это плата за "воздух". Рассмотрите вариант постоплаты за проделанные виды работ. Обязательно в самом начале сотрудничества зафиксируйте в договоре стоимость ремонта за квадратный метр, а не "под честное слово".

Пятый вопрос. Кто отвечает за материалы в процессе ремонта? У недобросовестных бригад смета - это инструмент для введения заказчика в заблуждение.

Но сначала нужно сделать самостоятельные замеры помещений, подсчитать не-обходимое количество материалов. Сегодня в интернете есть множество специальных программ, которые помогают сделать расчеты. Скачиваете программу или приложение на телефон, вводите данные по метражу и вам автоматически вычисляют необходимое количество строительного материала.

Дальше уже договаривайтесь, кто и по какой схеме займется подсчетом количества черновых/чистовых материалов, как будет организована доставка и фиксироваться отчетность. Если попадется материал бракованный, какая будет для вас гарантия.

Грамотные специалисты работают в такой последовательности: предварительно составляется список необходимых материалов, затем он отправляется поставщикам, формируется предварительный чек и его показывают клиенту. Заказчик изучает документы, задает вопросы, если они есть, и только после согласования производится закупка.

В такой схеме взаимодействия есть огромные плюсы: прозрачность сделок, высвобождение времени клиента, исключаются ошибки в приобретении материалов, есть гарантия со стороны строительно-ремонтной бригады.

Недобросовестные специалисты часто пользуются доверчивостью заказчиков, особенно, если не предусмотреть указанные моменты.

Лжебригады в непредвиденных ситуациях, например, когда обнаруживается трещина в плитке, ссылаются на бракованный материал. Без экспертизы здесь уже не докажешь, кто прав, а кто виноват. Поэтому лучше обезопасить себя. За-ранее самостоятельно, если возможно, проверить строительный материал, или доверить это бригаде, но на оговоренных условиях.

Шестой вопрос. Как будет происходить контроль выполненной работы? Обязательно уточните, как рабочие предлагают взаимодействовать на данном этапе сотрудничества. Это их головная боль, не ваша.

Например, после выравнивания стен попросите провести осмотр со специальным прибором (уровнем). После монтажа электрики можно провести осмотр с помощью специального прибора, который покажет отсутствие перебитых проводов.

Седьмой вопрос. Какая есть гарантия на выполненные работы? Часто на практике в договоре прописывают гарантийный срок равный 12 месяцев.

Но мало кто знает, что в соответствии с действующим законодательством срок обращения к исполнителю за устранением выявленных недостатков составляет два года со дня приемки выполненной работы (оказанной услуги).

Даже при добросовестном исполнении работ существует вероятность того, что что-то пойдет не так, и проблема возникнет в процессе эксплуатации. Особенно это касается инженерных систем. Поэтому не забывайте, что вы всегда можете обратиться в компанию, если что-то у вас случится.