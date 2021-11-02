Кличко завил, что локдаун в Киеве продлится минимум месяц

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что локдаун, введенный в Киеве с 1 ноября, продлится не меньше месяца.

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц", - заявил он на телеканале "Украина 24".

По его словам, некоторые ограничения, возможно, будут сняты через две-три недели, если заболеваемость станет уменьшатся. "Но пока такой тенденции нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли", - подчеркнул Кличко.

Больницы в Киеве, как рассказал мэр, заполнены на 70 процентов, при этом в реанимационных отделениях мест все меньше.

Во время локдауна пользоваться общественным транспортом в Киеве смогут только обладатели сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста. То же самое касается посещения магазинов, торговых центров, массовых мероприятий, фитнесс-центров и спортзалов, социальных учреждений. Также введено дистанционное обучение в школах.