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02.11.2021 20:36
Рубрика: Власть

Корабельный устав ВМФ будет утверждаться указом президента России

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
Корабельный устав Военно-морского флота России в скором времени может получить более высокий статус. Для этого предлагается узаконить новый порядок введения важнейшего документа в действие - правом утверждать его хотят наделить президента страны. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

В пояснительной записке к документу сказано, почему это необходимо сделать. И почему, в частности, Корабельный устав ВМФ должен стать отдельным специальным нормативным правовым актом, в том числе по отношению к Общевоинским уставам Вооруженных сил РФ.

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Последние, напомним, были утверждены в 2007 году указом президента страны. После чего, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "правовое положение Корабельного устава резко изменилось, он стал практически подзаконным актом". То есть документ утратил возможность быть согласованным с федеральными органами исполнительной власти и государственными правовыми структурами президента. И как следствие - начал выпадать из правового поля РФ. Это не замедлило сказаться на корабельной практике, особенно при инцидентах в дальних походах наших флотских экипажей. В таких случаях моряки оказывались в сложной с международной правовой ситуации. Де-факто они были обязаны руководствоваться Корабельным уставом ВМФ, который де-юре являлся как бы внутриведомственным документом. То есть не имел необходимого в таких обстоятельствах юридического статуса и соответствующего веса.

"Подтверждением изложенного могут послужить различного рода инспекции или разборы происшествий с кораблями, когда доводы командира корабля (соединения кораблей) - "Я действовал в соответствии с Корабельным уставом" - зачастую не принимаются, основываясь на том, что есть документ высшей юридической силы", - пояснили в правительстве.

Там считают, что, подняв до должного уровня статус Корабельного устава, закон придаст более твердую юридическую почву решениям командиров кораблей ВМФ. Особенно при их взаимодействии в Мировом океане с иностранными кораблями и зарубежными властями, в том числе с вероятным противником.

"Действия командиров кораблей (командиров соединений кораблей) сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, а это уровень регулирования президента Российской Федерации и МИД России", - напомнили авторы пояснительной записки к законопроекту.

Решения командиров кораблей ВМФ получат более твердую юридическую почву 

Далее следует вывод: поскольку корабли нашего ВМФ обеспечивают военную безопасность России с морских и океанских направлений, а их экипажи постоянно взаимодействуют в дальних походах с иностранными судами и властями, Корабельному уставу Военно-морского флота РФ тем более требуется утверждение указом президента России.

Корректировка правил по утверждению Корабельного устава ВМФ потребует внесения соответствующих изменений и в некоторые нормативно-правовые акты. В частности, речь идет о редактировании законов "О статусе военнослужащих" и "О воинской обязанности и военной службе".

Власть Безопасность Армия Президент

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