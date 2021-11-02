Косачев: Спикеры парламентов Европы обсудят ситуацию с коронавирусом

Председатели верхних палат европейских парламентов на встрече в Сараево 15 ноября обсудят ситуацию с COVID-19. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"На будущей неделе 15 ноября будет встреча спикеров верхних палат европейских парламентов, а в конце месяца в Мадриде заседание межпарламентского союза, и там основная тема тоже COVID. Везде эта тема звучит, и, разумеется, мы как парламентарии исключительно за то, чтобы было взаимное признание вакцинации", - сообщил Косачев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Уровень участия представителей Совфеда в мероприятии будет зависеть от формата мероприятия, уточнил Косачев. "Сейчас определяются организаторы", - добавил он.