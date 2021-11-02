Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку:
1.Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:
обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для прохождения (осуществления) вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) указанными лицами (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования у них иммунитета;
освободить от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
2.1. Пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"сертификата о прививке (справки), выданного(-ой) военно-медицинской организацией, подтверждающего(-ей) сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Cил Российской Федерации, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы по контракту или по призыву, вакцинированными в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба);".
2.2. Абзац второй пункта 4 после слова "QR-кода" дополнить словами ", сертификата о прививке (справки)".
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев
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