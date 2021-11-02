Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку:

1.Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для прохождения (осуществления) вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) указанными лицами (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования у них иммунитета;

освободить от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

2.1. Пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"сертификата о прививке (справки), выданного(-ой) военно-медицинской организацией, подтверждающего(-ей) сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Cил Российской Федерации, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы по контракту или по призыву, вакцинированными в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба);".

2.2. Абзац второй пункта 4 после слова "QR-кода" дополнить словами ", сертификата о прививке (справки)".

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







