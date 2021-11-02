Новости

Синоптик рассказал о причинах возникновения тумана в Москве 10:29
Более четверти россиян уже привились от гриппа 09:58
Кличко завил, что локдаун в Киеве продлится минимум месяц 09:52
Морские границы России будут охранять дроны-камикадзе 09:52
В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров 09:39
Торговый центр "Арколь" в Москве закрыли за ковидные нарушения 09:37
Под Омском появилась первая в России улица Мандельштама 09:33
Врач рассказал, чем нельзя лечиться от коронавируса дома 09:33
Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19 09:25
Туман в столичном регионе рассеется к 11:00 09:24
В Хабаровске предупредили о новых ограничениях из-за темпов вакцинации 09:21
Магазинам в ЕАО разрешили не обслуживать посетителей без масок 09:16
Ростуризм попросил власти Египта проверить отели после отравления россиян 08:55
Словом года в России стало "спутник" 08:48
Овечкин впервые в сезоне не смог набрать ни одного очка в матче НХЛ 07:55
Провизор Ирина Булыгина рассказала о хитростях аптек при распродажах 07:40
ЦБ РФ предостерег банки от участия в незаконных рассрочках в магазинах 07:30
В Нью-Йорке 9 тысяч госслужащих ушли в отпуск после отказа вакцинироваться 07:25
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 07:05
Американские тюрьмы столкнулись с острой нехваткой персонала 06:42
Почти 100 человек пропали без вести после обрушения здания в Лагосе 06:20
Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе 05:40
В Минздраве сообщили о рекордном количестве коек для больных COVID-19 04:11
Эксперт рассказал, как США могут обвалить цены на нефть до 20 долларов 04:00
Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса 03:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 ноября 2021 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 2 ноября 2021 года № 153-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и о внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку:

1.Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для прохождения (осуществления) вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) указанными лицами (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования у них иммунитета;

освободить от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 27.10.2021 № 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

2.1. Пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"сертификата о прививке (справки), выданного(-ой) военно-медицинской организацией, подтверждающего(-ей) сведения, указанные в абзаце втором настоящего пункта (может предъявляться только военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Cил Российской Федерации, членами их семей, лицами, уволенными с военной службы по контракту или по призыву, вакцинированными в соответствующих медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в организациях федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба);".

2.2. Абзац второй пункта 4 после слова "QR-кода" дополнить словами ", сертификата о прививке (справки)".

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией