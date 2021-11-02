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02.11.2021 10:30
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал "реальные инструменты" борьбы с изменением климата

Текст: Константин Волков
На 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в Глазго, российская сторона будет поднимать вопрос о согласованных действиях по борьбе с изменениями климата, а также о том, чтобы лесные проекты и атомную энергетику признали действенными инструментами в этой борьбе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

"Исходим из четкого понимания необходимости согласованных действий всего международного сообщества. Для нас ключевыми задачами на Конференции сторон являются признание роли лесов, в том числе лесных проектов, а также атомной энергии как реального инструмента борьбы с изменением климата", - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Фото: EPA
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Также он отметил, что российская "зеленая повестка" направлена на всю сферу природоохранных мероприятий, "от обеспечения экологической безопасности в Арктике до борьбы с опустыниванием на юге страны. Мы уже добились значительного снижения выбросов, внеся существенный вклад в снижение негативного влияния парниковых газов на атмосферу".

По словам Вершинина, "еще больше предстоит сделать, принимая во внимание природно-климатические особенности нашего государства, структуру его хозяйственной системы, а также стратегию дальнейшего социально-экономического развития".

Дипломат заявил, кроме того, что главная задача конференции в Шотландии - согласовать оставшиеся Правила реализации Парижского соглашения, особенно это касается рыночных и внерыночных механизмов и предоставление отчетности по выполнению условий Соглашения, а также - финансирование Адаптационного фонда и развивающихся государств.

При этом спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев отмечает, что "в Глазго идет гонка амбиций. Где-то они оправданные, где- то - завышенные... Так действовать нельзя, ведь из-за чрезмерных надежд на энергию из возобновляемых источников был спровоцирован нынешний энергетический кризис", сообщает ТАСС. По словам Эдельгериева, Россия также осознает масштабы климатического вызова, "но при этом берет на себя новые обязательства только после получения расчетных данных и действует научно обоснованно".

По его словам, "не надо никого умолять или принуждать, все должны сосредоточиться на достижении углеродной нейтральности, а как это будет происходить, каждая страна будет выбирать сама, так как это требует учета их условий и особенностей... У нас - одни возможности, у Китая - другие, и мы с ним, скорее всего, будем идти параллельно, не мешая друг другу, что тоже достижение".

На конференции в Глазго 2 ноября выступят более 50 мировых лидеров, в том числе ожидается видеообращение президента РФ Владимира Путина. Также может быть принято совместное заявление лидеров, хотя эксперты сомневаются, что им удастся достичь единой позиции. В целом конференция в Глазго продлится до 12 ноября, когда будут опубликованы итоговые документы мероприятия.

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