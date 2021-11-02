МИД РФ: Россия и ЕС вскоре могут взаимно признать ковидные сертификаты

Российская сторона и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) могут вскоре достичь взаимопонимания в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации, об этом заявил 2 ноября постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что существует "обоюдная заинтересованность в этом вопросе".

По словам Чижова, в ближайшее время, возможно, "сможем с Европейским агентством по лекарственным средствам - оно находится в Амстердаме - выйти на общее понимание".

Для этого, уточнил дипломат, "надо иметь четкие договоренности по формату, по порядку выдачи, по порядку получения этих сертификатов и совместимости тех баз данных, на основе которых они выдаются".