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02.11.2021 21:13
Рубрика: В мире

МИД РФ: Россия и ЕС вскоре могут взаимно признать ковидные сертификаты

Текст: Константин Волков

Российская сторона и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) могут вскоре достичь взаимопонимания в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации, об этом заявил 2 ноября постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Меняется внешний вид и содержание сертификата о вакцинации

Он отметил, что существует "обоюдная заинтересованность в этом вопросе".

По словам Чижова, в ближайшее время, возможно, "сможем с Европейским агентством по лекарственным средствам - оно находится в Амстердаме - выйти на общее понимание".

Для этого, уточнил дипломат, "надо иметь четкие договоренности по формату, по порядку выдачи, по порядку получения этих сертификатов и совместимости тех баз данных, на основе которых они выдаются".

В мире Европа Россия и Евросоюз Вакцинация от коронавируса

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