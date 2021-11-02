Минцифры может исключить ряд продуктов из реестра отечественного ПО

Минцифры опубликовало список продуктов, которые могут быть исключены из реестра отечественного ПО по причине ликвидации юрлиц, заявленных в качестве правообладателей.

В результате проверки информации о продуктах, включенных в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Минцифры выявило 56 правообладателей, сведения о которых исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Эти компании владеют 99 программными продуктами.

Минцифры призывает новых правообладателей, в случае если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, оперативно направить в реестр ПО информацию о смене владельца. В противном случае вопрос об исключении их продуктов из реестра будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании Экспертного совета по программному обеспечению.

Ранее стало известно о проведении масштабной проверки сведений о продуктах, включенных в реестр российского ПО. Проверка реестра должна проводиться на регулярной основе в соответствии с п.30.4 ПП РФ №1236. По мнению экспертов рынка, она необходима для поддержания реестра в рабочем состоянии и исключения тех продуктов, что не соответствуют требованиям законодательства.