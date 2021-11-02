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02.11.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Минфин предложил ужесточить контроль за экспортом азотных удобрений

Текст: Татьяна Карабут
На фоне роста цен на газ и последовавшего за этим роста цен на минеральные удобрения на мировом рынке в России предлагается усилить контроль за экспортом азотных удобрений. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минфином.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, ведомство предлагает внести азотные удобрения в список товаров, при экспорте которых запрещено временное периодическое таможенное декларирование, неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование.

Производители минудобрений продлят режим сдерживания цен до конца года

"В настоящее время Правительством Российской Федерации вводятся меры таможенно-тарифного регулирования вывоза отдельных категорий товаров, направленные на стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке Российской Федерации. В частности, в числе прочих прорабатывается вопрос о применении таких мер в отношении азотных удобрений. В связи с этим имеется необходимость распространить запрет на применение временного периодического таможенного декларирования, неполного таможенного декларирования и периодического таможенного декларирования и в отношении таких товаров", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Запрет может не распространяться на азотные удобрения в случае, если на их экспорт Минпромторг выдаст лицензию.

Такие меры позволят точно определить объем экспорта товара. Например, в прошлом году временные декларации были отменены при вывозе российской древесины для того, чтобы лишить недобросовестный бизнес возможности скрывать реально вывозимые объемы лесоматериалов.

В себестоимости производства минудобрений доля газа может достигать 80%. Сейчас из-за резкого роста цен на газ в Европе остановлено порядка 40-50% мощностей по производству аммиака (сырье для производства недорогих азотных минудобрений), рассказывал недавно вице-премьер Александр Новак. Усугубляет ситуацию сокращение экспорта азотных и фосфорных удобрений из Китая. Из-за этого на мировом рынке цены на минудобрения взлетели чуть ли не вдвое и возник риск их дефицита.

Это спровоцировало ажиотажный спрос на удобрения (в частности, на аммиачную селитру) внутри России. По данным "Коммерсанта", на нехватку удобрений и рост цен на них представители регионов пожаловались в Минсельхоз. В ведомстве, в свою очередь, обеспокоены ростом экспорта минудобрений.

Фото: iStock
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Между тем, в Российской ассоциации производителей минудобрений (РАПУ) сообщили, что в январе-августе российская отрасль увеличила производство готовой продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, а поставки на внутренний рынок - на 12,4%. При этом потребность российского АПК в минеральных удобрениях на конец октября обеспечена более чем на 95%. По данным РАПУ, экспортные поставки выросли на 10,8%. Но основной вклад в рост физических объемов экспорта пришелся на калийные удобрения (34,2%), что связано с запуском в России новых производств. Экспорт азотных и сложных удобрений увеличился на 1,6% и 3% соответственно.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин

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