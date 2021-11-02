Министр обороны Украины подал в отставку

Глава военного ведомства Украины Андрей Таран подал заявление об отставке с поста министра обороны. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Таран занимал пост министра обороны Украины с 4 марта 2020 года. При этом ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия упоминал, что Таран испытывает проблемы со здоровьем. Тот же Арахамия завил на заседании фракции в Раде, что "такого плохого министра никогда не было и надеюсь, что не будет". Про Тарана один из членов фракции также заявил, что "вместо того чтобы заниматься оборонными заказами и нормально менеджерить армию, он воевал с руководителями Генштаба и мерился с ними, у кого больше генеральские звездочки".

1 ноября пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что фракция поддержала решение президента Украины выдвинуть на должность главы военного ведомства юриста Алексея Резникова - вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Западные партнеры всегда хотели гражданского министра, вот мы его и назначим. Резников очень коммуникабельный и будет все разруливать", - комментируют во фракции "Слуга народа" назначение нового министра обороны.