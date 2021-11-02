Минюст предлагает прописать режим особых условий в тюрьмах

"Введение режима особых условий направлено на восстановление нормальной деятельности исправительного учреждения при возникновении чрезвычайного или военного положения, массовых беспорядках или групповых неповиновениях осужденных как на его территории, так и за его пределами, - пояснили в ведомстве. - Между тем Уголовно-исполнительный кодекс РФ не содержит положений о введении режима особых условий при захвате заложников, совершении террористического акта, наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение либо введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также введении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с возникновением эпидемий".
При введении в исправительном учреждении режима особых условий в связи беспорядками законопроектом предлагается установить возможность приостановления свиданий, получения осужденным посылок, передач и бандеролей, писем и переводов денежных средств. Будут также временно прекращены телефонные разговоры (в колониях есть легальные переговорные пункты), прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. Предусмотрены и другие ограничения.
При этом в ведомстве подчеркнули, что во время пандемии не будут прекращаться встречи с адвокатами, получение посылок и просмотр телевидения. Так что по сравнению с режимом особых условий, вводимым в связи с иными обстоятельствами (беспорядками, захватом заложников, чрезвычайной ситуацией), при карантине условия будут мягче.
"При необходимости могут сокращаться только личные контакты, а именно свидания, а также получение передач, прогулки, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений", - пояснили в министерстве.
Инициатива вызвала большой резонанс. Многие опасаются, что в ходе чрезвычайных ситуаций будут нарушаться права заключенных. В минюсте отвечают, что готовы рассмотреть все предложения, которые поступят в ходе общественного обсуждения опубликованного проекта закона.
Кстати, вчера появилась информация, что Федеральная служба исполнения согласовала масштабную проверку правозащитниками колоний. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека побывают почти в двадцати СИЗО и колониях в нескольких регионах. Об этом сообщила журналистам член Cовета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, до того членов СПЧ не пускали сразу в такое большое количество учреждений ФСИН с проверками. В планах в том числе посещение колоний в Саратовской области и Мордовии. Проверка продлится в течение месяца.
Кстати, недавно министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал идею расширить доступ представителям гражданского общества в тюрьмы. Он отметил необходимость беспрепятственного посещения мест принудительного содержания представителями Совета по правам человека, а также Общественной палаты России.