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02.11.2021 20:25
Рубрика: Происшествия

Минюст предлагает прописать режим особых условий в тюрьмах

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
Министерство юстиции России подготовило законопроект, прописывающий введение режима особых условий в колониях. Такой режим может быть вызван как беспорядками, так и, например, пандемией.

"Введение режима особых условий направлено на восстановление нормальной деятельности исправительного учреждения при возникновении чрезвычайного или военного положения, массовых беспорядках или групповых неповиновениях осужденных как на его территории, так и за его пределами, - пояснили в ведомстве. - Между тем Уголовно-исполнительный кодекс РФ не содержит положений о введении режима особых условий при захвате заложников, совершении террористического акта, наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение либо введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также введении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с возникновением эпидемий".

Фото: daisy-daisy / istock
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При введении в исправительном учреждении режима особых условий в связи беспорядками законопроектом предлагается установить возможность приостановления свиданий, получения осужденным посылок, передач и бандеролей, писем и переводов денежных средств. Будут также временно прекращены телефонные разговоры (в колониях есть легальные переговорные пункты), прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. Предусмотрены и другие ограничения.

При этом в ведомстве подчеркнули, что во время пандемии не будут прекращаться встречи с адвокатами, получение посылок и просмотр телевидения. Так что по сравнению с режимом особых условий, вводимым в связи с иными обстоятельствами (беспорядками, захватом заложников, чрезвычайной ситуацией), при карантине условия будут мягче.

"При необходимости могут сокращаться только личные контакты, а именно свидания, а также получение передач, прогулки, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений", - пояснили в министерстве.

Инициатива вызвала большой резонанс. Многие опасаются, что в ходе чрезвычайных ситуаций будут нарушаться права заключенных. В минюсте отвечают, что готовы рассмотреть все предложения, которые поступят в ходе общественного обсуждения опубликованного проекта закона.

ФСИН согласовала масштабную проверку казен­ных домов в ряде регионов правоза­щитниками 

Кстати, вчера появилась информация, что Федеральная служба исполнения согласовала масштабную проверку правозащитниками колоний. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека побывают почти в двадцати СИЗО и колониях в нескольких регионах. Об этом сообщила журналистам член Cовета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, до того членов СПЧ не пускали сразу в такое большое количество учреждений ФСИН с проверками. В планах в том числе посещение колоний в Саратовской области и Мордовии. Проверка продлится в течение месяца.

Кстати, недавно министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал идею расширить доступ представителям гражданского общества в тюрьмы. Он отметил необходимость беспрепятственного посещения мест принудительного содержания представителями Совета по правам человека, а также Общественной палаты России.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст

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