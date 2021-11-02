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02.11.2021 20:27
Рубрика: Власть

Мишустин провел переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
Во вторник главы правительств России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин провели в Москве переговоры о развитии сотрудничества. У России и Казахстана много возможностей для конструктивной работы, уверен Мишустин. В 2021 году товарооборот между Россией и Казахстаном должен стать рекордным - он уже превысил 16 миллиардов долларов.
Михаил Мишустин и Аскар Мамин во время встречи в Доме правительства РФ. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин и Аскар Мамин во время встречи в Доме правительства РФ. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин и Аскар Мамин во время встречи в Доме правительства РФ. Фото: РИА Новости

"Конечно, мы хотим еще на более высокий уровень вывести наши взаимоотношения, и в качестве перспективных отраслей мы рассматриваем достаточно большой ряд: это и горнодобывающая отрасль, это и промышленность, энергетика, это возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии, транспортная инфраструктура и многие другие направления", - сказал Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Мишустин: Реализация климатических проектов начнется уже в следующем году

В непростое для всего мира время премьер-министр России выделил сотрудничество с Казахстаном в борьбе с коронавирусом. Так, в Караганде налажено производство российской вакцины "Спутник V". Уже выпущено около семи миллионов доз препарата. "Уверен, что массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и справиться с пандемией", - подчеркнул Михаил Мишустин.

"Мы искренне дорожим дружбой с братским казахстанским народом, нашими отношениями, партнерством, - заверил российский премьер своего коллегу. - Наши страны связывают особые, братские, дружественные многолетние отношения. Наша двусторонняя повестка очень содержательна, есть много возможностей для конструктивной работы, для продолжения новых проектов, новых идей, их реализации".

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин констатировал, что экономики стран уже превышают допандемический уровень. "Уверен, что до конца года мы выйдем с вами на объем торговли в более чем 20 миллиардов долларов. Это очень хороший важный показатель, и все возможности для этого имеются", - считает он. Растет и объем прямых иностранных инвестиций из России в Казахстан - на 20 процентов. В качестве одного из пунктов для переговоров Мамин предложил обсудить потенциал транзитно-транспортной сферы.

Мы искренне дорожим дружбой с братским казахстанским народом, нашими отношениями, партнерством 

"Казахстан и Россия являются транзитными государствами, и возможность использовать транзитный потенциал наших экономик является очень важным показателем. Считаю, что этот потенциал очень большой. С учетом развития торговли между Азией и Европой мы должны полностью реализовать свои транзитные возможности", - заметил глава правительства Казахстана.

Мишаил Мишустин и Аскар Мамин также поговорили об актуальных вопросах взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и СНГ.

Между тем

Михаил Мишустин внес изменения в государственную программу "Развитие культуры". Новые параметры предполагают, что к 2024 году в стране обновят порядка 100 муниципальных музеев. В проекте федерального бюджета на это предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. В 2022 году регионы на эти цели получат 500 миллионов, в 2023 и 2024 году - по одному миллиарду рублей. Каждый год регионы будут проходить процедуру отбора на получение субсидий. В следующем году поддержку получат 26 субъектов Федерации, в том числе Владимирская, Вологодская, Калужская, Кемеровская, Омская, Рязанская, Тверская и Челябинская области.

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