Мишустин: Товарооборот России и Казахстана станет рекордным в 2021 году

В 2021 году товарооборот между Россией и Казахстаном должен стать рекордным, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Он уже превысил 16 миллиардов долларов, подчеркнул он на встрече со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

У стран много возможностей для конструктивной работы, уверен глава российского правительства. "Конечно, мы хотим еще на более высокий уровень вывести наши взаимоотношения, и в качестве перспективных отраслей мы рассматриваем достаточно большой ряд: это и горнодобывающая отрасль, это и промышленность, энергетика, это возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии, транспортная инфраструктура и многие другие направления", - сказал Мишустин.

В непростое для всего мира время премьер-министр России выделил сотрудничество с Казахстаном в борьбе с коронавирусом. Так, в Караганде налажено производство российской вакцины "Спутник V". Уже выпущено около 7 миллионов доз препарат. По словам Михаила Мишустина, массовая иммунизация населения позволит защитить здоровье людей и справиться с пандемией.