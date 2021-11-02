Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне

Правительство России утвердило новую редакцию правил отнесения сведений, которые составляют государственную тайну, к различным степеням секретности.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Кроме того, правительство постановило признать утратившим силу с января 2022 года соответствующее постановление правительства РФ от 20 февраля 1995 года, а также постановление, которым власти в 2011 году внесли в него ряд изменений.

К сведениям особой важности следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам Российской Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.

К совершенно секретным сведениям следует относить сведения, распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики Российской Федерации в одной или нескольких из указанных областей.

К секретным сведениям следует относить все иные сведения из числа сведений, составляющих государственную тайну.