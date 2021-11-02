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02.11.2021 22:00
Рубрика: Экономика

Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры

Текст: Ольга Игнатова, Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 251(8602)
Наличные в России никто не отменял. Тем не менее периодически возникают случаи, когда кассиры отказываются принимать не понравившиеся им купюры.
Четких инструкций, как должны проверять деньги кассиры в магазине, нет. Фото: Photoxpress Четких инструкций, как должны проверять деньги кассиры в магазине, нет. Фото: Photoxpress
Четких инструкций, как должны проверять деньги кассиры в магазине, нет. Фото: Photoxpress

На днях такой случай произошел с одним из авторов материала в магазине "Фикс Прайс" в торговом центре "Панфиловский" в Зеленограде. Кассиру не приглянулась пятитысячная купюра. Женщина пропустила деньги через специальное оборудование и сообщила, что купюра проверку не прошла. При этом обмолвилась, что это уже второй случай за день, когда новые купюры не проходят через детекторы. На замечание покупателя о том, что, может, это их оборудование безнадежно устарело или неисправно, кассир пригрозила вызвать полицию. Все переговоры оказались бессмысленными, от покупки пришлось отказаться.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Зампред ЦБ Алексеев сообщил о появлении новой купюры в России

Разбираясь в проблеме, корреспонденты "РГ" выяснили, что четких инструкций, как должны действовать кассиры, нет. В законодательстве слишком много пробелов. Как пояснил "РГ" источник, близкий к ЦБ, по 86-му федеральному закону, все банкноты и монеты обязательны к приему. Банк России устанавливает признаки платежеспособности банкнот и монет. И любую банкноту можно проверить на подлинность и без специального оборудования, описание признаков есть на сайте ЦБ. "В данном случае магазин нарушил права потребителя - предоставить возможность расплатиться за товар наличными деньгами. Потребитель вправе пожаловаться в Роспотребнадзор".

В Роспотребнадзоре заявили, что не проводят проверки кассового и иного оборудования, которое используется для учета, проверки или хранения наличности.

"Рекомендуем найти понимание в этой ситуации с вышестоящим административным персоналом, воспользоваться ссылкой на статью 16.1 Закона "О защите прав потребителей", в которой говорится о том, что продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя", - посоветовал замначальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

Доктор юридических наук Иван Соловьев советует в любой спорной ситуации относить деньги в банк, где совсем другая техника для проверки. Та же, которая используется в торговых точках, не подлежит сертификации и никем не проверяется.

Проще действительно отправить покупателя в банк. И неважно, если подобная ситуация произойдет в каком-нибудь селе с пенсионеркой, только что получившей наличными пенсию. И мало кого будет интересовать, если до ближайшего банка придется преодолеть 50 километров.

Между тем

По данным ЦБ, в III квартале 2021 года было выявлено 8981 шт. поддельных банкнот Банка России, что на 39,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди выявленных подделок обнаружено 6730 поддельных пятитысячных банкнот, 1070 поддельных двухтысячных банкнот, 990 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей.

Кстати

На жалобу, отправленную в "Фикс Прайс" в электронном виде, торговая сеть ответить не посчитала нужным. Так же, как и на запрос "Российской газеты".

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