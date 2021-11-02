Москалькова предложила разработать рекомендации по соцсетям для молодежи

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что в России нужно разработать рекомендации для родителей, учеников и учителей по безопасному использованию интернета, и в том числе соцсетей.

- Очень важно разработать рекомендации по безопасному пользованию интернетом, соцсетями для родителей, учеников и учителей​​​, - сказала она на заседании форума "Сообщество" в Общественной палате.

По ее словам интернет, с одной стороны, несет прогресс и новые возможности, но с другой - вызовы и угрозы. Молодежь надо знакомить с этими вызовами и угрозами для того, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, считает федеральный омбудсмен.

Она высказалась также за расширение мер социально-экономической поддержки молодежи. По ее мнению, важно рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для нее и кредитах на обучение. Надо увеличить количество бюджетных мест для желающих учиться в вузах, а также субсидировать работодателей, которые будут брать на работу молодежь.