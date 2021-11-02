Культура
02.11.2021 17:27
Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 41(1005)

На экраны Союзного государства выходит фильм "Седьмая симфония"

С 8 ноября на телевидении начинается показ многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония".

Это пронзительная история о захватывающем эпизоде Великой Отечественной войны, когда весь мир, затаив дыхание, слушал великую музыку Шостаковича из блокадного Ленинграда. Главные роли в сериале исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Игорь Ясулович. Режиссер ленты Александр Котт - автор успешного кинематографического проекта Союзного государства "Брестская крепость".

После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра, выходец из Беларуси (родился в Минске. - прим. ред.) Карл Элиасберг, его играет Алексей Гуськов, получает задание исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Симфонию Шостакович писал урывками: вместе с другими ленинградцами он работал на строительстве противотанковых укреплений, был бойцом противопожарной команды, тушил зажигательные бомбы.

Была проделана невероятно сложная работа по розыску музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то был на фронте, а кто-то пропал без вести...

И вот 9 августа 1942 года в переполненном зале Ленинградской филармонии состоялось исполнение Седьмой симфонии. Все 80 минут, пока звучала музыка, орудия врага безмолвствовали: операция огневого подавления вражеских батарей называлась "Шквал".

- Эту замечательную историю мне поведал Алексей Гуськов, - рассказал режиссер Александр Котт. - Невероятную историю про Карла Элиасберга, скромного, одержимого музыкой дирижера, которому было поручено собрать восемьдесят профессиональных музыкантов. Это настоящий подвиг. Весь мир тогда понял, что Ленинград жив.

Фото: Photoxpress
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Музыка пронизывает весь фильм. Актеры по-настоящему играют на самых разных инструментах. Музыкальное образование помогло Елизавете Боярской профессионально исполнить партию флейты, а Наталье Рогожкиной - партию фортепьяно. А вот Лидии Вележевой пришлось осваивать навыки игры на гобое, а Тимофею Трибунцеву брать уроки игры на альте.

- В этой истории удивительное переплетение судеб, - рассказывает Алексей Гуськов, исполнивший роль дирижера оркестра. - Дирижер Карл Элиасберг был человеком искусства, мы с режиссером Сашей Коттом даже ездили в гости к племянницам Элиасберга, которые хорошо помнили своего дядю. Часто цитируемая фраза Мстислава Ростроповича: "Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки", - самая, пожалуй, точная из характеристик, которые я могу дать своему герою.

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