На экраны Союзного государства выходит фильм "Седьмая симфония"

С 8 ноября на телевидении начинается показ многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония".

Это пронзительная история о захватывающем эпизоде Великой Отечественной войны, когда весь мир, затаив дыхание, слушал великую музыку Шостаковича из блокадного Ленинграда. Главные роли в сериале исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Игорь Ясулович. Режиссер ленты Александр Котт - автор успешного кинематографического проекта Союзного государства "Брестская крепость".

После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра, выходец из Беларуси (родился в Минске. - прим. ред.) Карл Элиасберг, его играет Алексей Гуськов, получает задание исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Симфонию Шостакович писал урывками: вместе с другими ленинградцами он работал на строительстве противотанковых укреплений, был бойцом противопожарной команды, тушил зажигательные бомбы.

Была проделана невероятно сложная работа по розыску музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то был на фронте, а кто-то пропал без вести...

И вот 9 августа 1942 года в переполненном зале Ленинградской филармонии состоялось исполнение Седьмой симфонии. Все 80 минут, пока звучала музыка, орудия врага безмолвствовали: операция огневого подавления вражеских батарей называлась "Шквал".

- Эту замечательную историю мне поведал Алексей Гуськов, - рассказал режиссер Александр Котт. - Невероятную историю про Карла Элиасберга, скромного, одержимого музыкой дирижера, которому было поручено собрать восемьдесят профессиональных музыкантов. Это настоящий подвиг. Весь мир тогда понял, что Ленинград жив.

Музыка пронизывает весь фильм. Актеры по-настоящему играют на самых разных инструментах. Музыкальное образование помогло Елизавете Боярской профессионально исполнить партию флейты, а Наталье Рогожкиной - партию фортепьяно. А вот Лидии Вележевой пришлось осваивать навыки игры на гобое, а Тимофею Трибунцеву брать уроки игры на альте.

- В этой истории удивительное переплетение судеб, - рассказывает Алексей Гуськов, исполнивший роль дирижера оркестра. - Дирижер Карл Элиасберг был человеком искусства, мы с режиссером Сашей Коттом даже ездили в гости к племянницам Элиасберга, которые хорошо помнили своего дядю. Часто цитируемая фраза Мстислава Ростроповича: "Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки", - самая, пожалуй, точная из характеристик, которые я могу дать своему герою.