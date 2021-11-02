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02.11.2021 20:53
Рубрика: В мире

На Украине ужесточают ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
Более двух третей областей Украины, а теперь и Киев перешли в так называемую "красную зону": там объявлен жесткий карантин. Медицинская сфера не справляется с наплавом заболевших (19,5 тысячи новых случаев и более 700 смертей на 1 ноября), и всего за неделю на 13 процентов выросла смертность, вдвое превысив среднеевропейский показатель. Тем не менее, как сообщают местные СМИ, на практике карантинные запреты не исполняются, а власть занята поиском виноватых в провале подготовки к очередной волне пандемии, а не исправлением ситуации.
В метро Киева теперь можно пройти только по справке, но реальные проверки со стороны полиции - редкость. Фото: EPA В метро Киева теперь можно пройти только по справке, но реальные проверки со стороны полиции - редкость. Фото: EPA
В метро Киева теперь можно пройти только по справке, но реальные проверки со стороны полиции - редкость. Фото: EPA

В "красной зоне" запрещается работа общепита, торговых центров и развлекательных заведений; организаций высшего и среднего образования, непродовольственных рынков и магазинов, спортивных и культурных учреждений. Исключение делается только для мест, где весь персонал прошел вакцинацию, но на практике таких немного. К тому же в стране активно функционирует подпольный рынок поддельных COVID-сертификатов, на который, а также на искаженную статистику по вакцинации (официально - 16 процентов) недавно обратили внимание даже CNN и Reuters. Впрочем, по сообщениям с мест, объявленный локдаун все-таки вызвал ажиотаж вокруг пунктов вакцинации, где в очередях даже возникали драки.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Ограничения коснулись и общественного транспорта, в частности метро, в которое теперь можно пройти по сертификату, справке о перенесенной болезни или отрицательному тесту. Однако, как показали уже местные СМИ, в том же Киеве все желающие беспрепятственно проходят через турникет, и полиция ни у кого не проверяет основания нахождения в подземке. Как обычно - до отказа забитыми, без соблюдения социальной дистанции, передвигаются киевские автобусы и маршрутные такси. Впрочем, мэр Киева Виталий Кличко уверен, что, несмотря ни на что, рано или поздно, так или иначе, заболеваемость обязательно спадет, и поэтому рассчитывает в режиме наполовину соблюдаемого карантина держать украинскую столицу весь ближайший месяц.

Еще одна проблема страны - нехватка кислорода. Запас коек с ИВЛ во всех регионах близок к критическому, заняты уже 80-90 процентов, а где-то, как в некоторых опорных больницах Одессы и области, - все. При этом свой кислород Украина производит в недостаточных количествах, поэтому газ уже закупается втридорога в соседней Польше.

На этом фоне единственные, кто чувствует себя хорошо - предприятия ритуальных услуг. Как сообщают харьковские СМИ, очередь в местный крематорий расписана на десять дней вперед, а вереницы катафалков можно увидеть даже ночью.

При этом президент Владимир Зеленский переложил на местные власти решение проблем пандемии и обеспечения украинцев теплом. Неудивительно, что, по данным социологического центра Александра Разумкова, он теперь возглавляет антирейтинг украинских политиков: почти 32 процента респондентов заявили, что никогда и ни при каких обстоятельствах не проголосуют за него. Раньше первенство в этом списке удерживал Петр Порошенко с 31 процентом принципиальных недоброжелателей.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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