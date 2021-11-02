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02.11.2021 11:40
Рубрика: Общество

Найден способ уничтожать старые клетки

Текст: Юрий Медведев
Фото: Claudio Divizia / gettyimages Фото: Claudio Divizia / gettyimages
Фото: Claudio Divizia / gettyimages

В норме старые клетки организма должны погибать, потому что накопленные ошибки в ДНК и белках не дают им правильно работать. За эту гибель отвечает программа самоуничтожения, встроенная в геном. Но по разным причинам программа дает сбои, и клетка продолжает стареть.

Фото: iStock
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В такой ситуации остается надежда на иммунитет: если уж в старой клетке не сработала программа самоуничтожения, её должны найти и уничтожить иммунные клетки. Но и иммунитет - далеко не идеальная система, часто он не срабатывает, как должно, и стареющие клетки продолжают накапливаться.

Чтобы избавиться от них, сегодня разрабатываются специальные препараты. Они способны успешно устранять "стариков", но, увы, из-за высокой токсичности поражают и "молодые" клетки. Вывод очевиден: надо доставлять лекарство точно по адресу к старой клетке, не нанося по дороге к ней вреда всем остальным.

Группа британских и испанских ученых предлагает для такого транспорта использовать антитела. Принцип их действия хорошо известен. Они связываются с молекулами, у которых есть определенные признаки, и наводят иммунные клетки на мишень, которую нужно уничтожить.

Ученым удалось решить эту задачу. Они разработали такие антитела, которые находят исключительно клетки со старческими признаками. Затем к ним прицепили антибиотик дуокармицин. На культурах клеток, среди которых были как стареющие, так и нормальные, созданная конструкция действовала идеально. Она била только по старым клеткам. Впереди эксперименты на животных. Если все пройдет успешно, появится шанс серьезно увеличить продолжительность жизни человека. Или жить до старости, оставаясь долго молодыми.

Материал опубликован в издании Scientific Reports.

Общество Здоровье Научный подход с Юрием Медведевым

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