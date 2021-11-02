Немецкие начальные школы столкнулись с нехваткой первоклассников

Немецкие начальные школы в этом учебном году столкнулись с неожиданной проблемой - нехваткой первоклассников. А все потому, что из-за долгого локдауна в Германии несколько месяцев толком не работали детские сады, и малышей просто не успели как следует подготовить к школьной жизни. Об этом в интервью газете Die Welt рассказала глава Общенемецкого союза директоров школ Гудрун Вольтерс-Фогелер.

По ее словам, ситуация с адаптацией первоклашек к групповым занятиям в стране критична. Многие из тех, кто сейчас впервые сел за парты, вообще не ходили в детский сад или бывали там крайне редко. Но тогда откуда же взяться элементарным навыкам жизни в социуме за пределами семьи!

"Наши школы массово столкнулись с проблемой ненадлежащего поведения. Многие дети эмоционально не приспособлены к тому, чтобы общаться. В некоторых случаях снизилась мотивация к обучению", - признала чиновница.

К тому же на бедных малышей свалились требования соблюдать дистанцию, носить маски и регулярно проходить тесты на "корону", что вызывает у них дополнительный стресс. До сих пор на подготовку учеников младших классов к средней школе уходило три года, но теперь стандартной программой не обойтись.

"Зачастую учителям приходится устраивать для классов какие-то поездки или экскурсии вместо того, чтобы просто преподавать", - заключила Вольтерс-Фогелер.