Немецкие начальные школы столкнулись с нехваткой первоклассников

Новости

Facebook не будет распознавать лица пользователей 21:03
Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве на сумму 2 млн долларов 20:57
Сервис Netflix запустил игры 20:52
Росавиция создала оперативный штаб в нижегородском аэропорту 20:51
Роспотребнадзор назвал незаконной отмену Ozon заказов из-за сбоя 20:45
РАНХиГС укрепляет свои позиции на рынке консалтинговых услуг 20:32
Министр обороны Украины подал в отставку 20:32
Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии Украине 20:26
Патриарх: Пандемия - время кризиса, а в кризисе обнаруживается правда 20:07
Чем манит любителей искусства музей Марка Шагала в Витебске 19:53
Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции в Глазго 19:34
Wizz Air: Пассажиры рейса Будапешт - Москва улетят в столицу в среду 19:10
ФАС назвала способ по сдерживанию цен на авиакеросин 19:02
Российские теннисистки обыграли Канаду в Кубке Билли Джин Кинг 19:00
Умер пятикратный чемпион мира по фехтованию Путятин 18:39
У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ 18:13
В Москве сильный туман продержится до полуночи 18:09
Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 18:04
Microsoft анонсировала собственную Метавселенную 18:00
Самолет Будапешт - Москва приземлился в Киеве 17:55
"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии 17:52
В России сократился суммарный долг по зарплате 17:42
Разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ 17:32
Российские миротворцы сопроводили 50 паломников в монастырь Амарас 17:28
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 20:58
Рубрика: В мире

Немецкие начальные школы столкнулись с нехваткой первоклассников

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
Немецкие начальные школы в этом учебном году столкнулись с неожиданной проблемой - нехваткой первоклассников. А все потому, что из-за долгого локдауна в Германии несколько месяцев толком не работали детские сады, и малышей просто не успели как следует подготовить к школьной жизни. Об этом в интервью газете Die Welt рассказала глава Общенемецкого союза директоров школ Гудрун Вольтерс-Фогелер.

По ее словам, ситуация с адаптацией первоклашек к групповым занятиям в стране критична. Многие из тех, кто сейчас впервые сел за парты, вообще не ходили в детский сад или бывали там крайне редко. Но тогда откуда же взяться элементарным навыкам жизни в социуме за пределами семьи!

Фото: REUTERS/NonstopNews
В Германии непривитым работникам не оплатят больничный при COVID-19

"Наши школы массово столкнулись с проблемой ненадлежащего поведения. Многие дети эмоционально не приспособлены к тому, чтобы общаться. В некоторых случаях снизилась мотивация к обучению", - признала чиновница.

К тому же на бедных малышей свалились требования соблюдать дистанцию, носить маски и регулярно проходить тесты на "корону", что вызывает у них дополнительный стресс. До сих пор на подготовку учеников младших классов к средней школе уходило три года, но теперь стандартной программой не обойтись.

"Зачастую учителям приходится устраивать для классов какие-то поездки или экскурсии вместо того, чтобы просто преподавать", - заключила Вольтерс-Фогелер.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней
МИД РФ: В отношениях с США наметились положительные сдвиги
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками
Самолет Будапешт - Москва приземлился в Киеве
В Крыму за взятку задержали мэра Белогорска
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове