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02.11.2021 16:50
Рубрика: Власть

Новый детский омбудсмен рассказала, в чем видит свою главную задачу

Текст: Елена Яковлева

Новый детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала о своей главной задаче на новом посту. Она видит ее в повышении квалификации специалистов в области защиты детства совместно с ключевыми вузами и экспертами. Об этом она сообщила на заседании форума "Сообщество" в Общественной палате РФ.

Фото: Из личного архива Марии Львовой-Беловой
Мария Львова-Белова рассказала, чего мечтает добиться на посту омбудсмена

По ее словам, в первые дни работы она уже получила "колоссальное количество обращений от некоммерческих организаций (НКО)". Мария Львова-Белова считает, что НКО сегодня становятся ресурсом быстрой помощи там, где государственная система быстро сработать не может. В ее планах расширение взаимодействия института детского омбудсмена с НКО.

Она также сообщила о запуске проекта по сбору предложений, касающихся защиты прав детей.

- На сайте проекта по QR-коду открывается страница, куда каждый руководитель или участник некоммерческой организации, руководитель социального проекта может внести свои идеи, инициативы, проекты, свои видения. Я могу пообещать, что я лично буду отсматривать все, - цитируют РИА Новости Львову-Белову.

Такое внимание не случайно: лучшие предложения станут основой стратегии ее работы на ближайшие годы, подчеркнула Львова-Белова.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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