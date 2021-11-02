Объявлена повестка Высшего госсовета Союзного государства

Широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе и основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021 - 2023 годы, включены в повестку предстоящего заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Оно состоится 4 ноября в формате видеоконференции, уточнили в Постоянном комитете Союзного государства.

Кроме того, лидеры двух стран рассмотрят итоги торгово-экономического сотрудничества за 2020 год и январь - июнь 2021 года; концепцию миграционной политики Союзного государства; присуждение премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году и другие вопросы, проинформировали в ПК.

В работе ВГС примут участие президент РБ Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин, премьер-министры обеих стран Михаил Мишустин и Роман Головченко, руководители палат парламентов Наталья Кочанова, Владимир Андрейченко, Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

В заседании также примет участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.