Оксфордский словарь объяснил выбор слова года

Большой Оксфордский словарь, главный исторический словарь английского языка, определил "слово года". Им стало слово vax - вакцина, вакцинация, вакцинировать.

Как сказано в докладе "Слово года 2021. Vax: отчет о языке вакцин", распространенном издателями словаря, вообще-то слово vax встречалось раньше довольно редко, но к сентябрю 2021 года частота его употребления выросла в 72 раза по сравнению с сентябрем 2020 года.

Более того, от этого слова в английском языке образовалось множество производных. Например "вакси" - это селфи, сделанное во время вакцинации, или "вакс­эйшн" - путешествие после прививки, и даже "вакс­дар" (вакцина + радар) - способность определять на взгляд, кто вакцинирован, а кто нет. Последнее, разумеется, шуточное. Более того, слово vax используется на сайтах знакомств (vax4vax, "вакс фор вакс"), когда вакцинированные ищут вакцинированных.

Разумеется, получили распространение и слова, так или иначе связанные с вакцинацией, среди них - "сделать прививку", "бустерная вакцина", "укол", "антиваксер" и другие.

Кстати, слово "антиваксер" быстро закрепилось и в русском языке.

Если посмотреть на оксфордский список "слов года", то еще в 2006 году таким словом было "судоку" (японский кроссворд), в 2013 году - "селфи", в 2014‑м - "вэйп".