Патриарх: Пандемия - время кризиса, а в кризисе обнаруживается правда

"Многие говорят о нынешней пандемии как о времени кризиса. Я хотел бы напомнить, что одно из значений греческого слова "кризис" - суд Божий", - сказал патриарх Кирилл на встрече со священниками, которые посещают "красные зоны" больниц, во вторник, 2 ноября.

В кризисах же, по его словам, "обнаруживается подлинная правда, и особенно обнаруживается правда человека о самом себе".

- Те, кто воевал на передней линии фронта, говорят, что в окопах нет атеистов. В состоянии кризиса, от переживания того, что в любой момент может оборваться твоя жизнь, в человеке уже нет никакой лжи, никакой рисовки, никакой позы. Он абсолютно обнажен перед лицом Божией правды, - сказал патриарх.

Во встрече, в которой приняли участие священнослужители из Москвы, Екатеринбурга, Ярославля, Петропавловска-Камчатского и других городов, а также координаторы добровольцев православной службы "Милосердие", ухаживающие за пациентами ковидных стационаров, обсуждалась помощь Церкви в период пандемии, служение священников в "красных зонах", помощь православных добровольцев.

Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил священников и добровольцев за их служение.