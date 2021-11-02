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02.11.2021 22:15
Рубрика: Власть

Патрушев доложит Путину об итогах переговоров с директором ЦРУ Бернсом

Текст: Иван Егоров
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложит Владимиру Путину об итогах встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

Прилет главы ЦРУ в Москву начался в режиме почти полной конфиденциальности и тумана, который окутал российскую столицу. Визит Бернса в Москву не анонсировали даже американские СМИ. По итогам переговоров с Патрушевым, которые проходили в здании Совбеза на Старой площади, американская сторона также не стала делать никаких официальных комментариев.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В аппарате Совбеза РФ корреспонденту "РГ" лаконично ответили, что стороны обсудили российско-американские отношения. Добавив, что встреча прошла по инициативе американской стороны. Позже вечером в посольстве США в Москве сообщили ТАСС, что директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента Джо Байдена возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября.

В американском посольстве так же, как и в российском Совбезе, пояснили, что делегация во главе с Бернсом встретится с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений.

Это первая встреча Патрушева и Бернса в качестве главы ЦРУ, хотя ранее американские СМИ писали о якобы их встрече во время недавнего визита Патрушева в Дели. Ранее они общались еще в досанкционную эпоху - 8 лет назад в 2013 году, когда Патрушев прилетел с визитом в США. Бернс в тот момент исполнял обязанности госсекретаря США.

Но познакомились они еще раньше. Уильям Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 год, а Николай Патрушев в это время занимал должность директора ФСБ России. Понятно, что визит высокопоставленного американского чиновника такого уровня вызван какими-то серьезными вопросами и предложениями Вашингтона. Например, на встрече в конце мая в Женеве Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейкоба Салливана обсуждались вопросы, которые намечалось затронуть на встрече глав двух государств.

При этом Патрушев и Салливан тогда согласились, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и могла бы привести к стабилизации на глобальной арене.

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