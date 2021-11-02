Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник встретился в Москве с Директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, стороны обсудили российско-американские отношения. Других подробностей встречи не приводится.

Заранее не анонсировался даже визит директора ЦРУ в Россию. Это первая встреча Патрушева и Бернса, хотя ранее американские СМИ писали о якобы их встрече во время недавнего визита Патрушева в Дели.

По данным "РГ", среди тем обсуждения секретаря Совбеза и директора ЦРУ были, в том числе, кибербезопасность и борьба с терроризмом. Для Бернса в ранге директора ЦРУ это первый визит в Россию.