Перепись населения на госуслугах продлили до 14 ноября

Самостоятельно "переписаться" на госуслугах россияне смогут до 14 ноября, а не до 8 ноября, как планировалось ранее. Продлить перепись на портале Росстату поручил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом стало известно на пресс-конференции ведомства.

Как пояснили в пресс-службе Росстата, сначала ожидалось, что на завершающей неделе, то есть с 8 по 14 ноября, анкетирование будет проводиться лишь переписчиками. Однако было решено, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность в период пандемии коронавируса и удобство для всех жителей страны.

Сегодня на госуслугах "переписывается" каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего к началу ноября "переписалось" более 60% россиян или более 80 млн человек, из них почти 20 млн заполнили переписной лист самостоятельно на портале.

В Росстате также напомнили, что первые итоги первой Всероссийской цифровой переписи населения благодаря новым технологиям появятся уже в январе 2022 года, затем они будут дополняться. Так, например, полные сведения о национальном составе страны станут известны к октябрю 2022 года. Помимо этого, обезличенные данные, собранные в процессе переписи, будут автоматически привязываться к цифровой карте. В результате появится полная цифровая карта России.