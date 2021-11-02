Перепись населения на госуслугах продлили до 14 ноября

Новости

Газа в хранилищах Испании осталось на 43 дня 13:25
Студии в новостройках Москвы подорожали на полмиллиона за три месяца 13:24
Умер легендарный американский джазмен Пэт Мартино 13:16
Москалькова предложила разработать рекомендации по соцсетям для молодежи 13:12
Песков: Планы по поставкам газа в Европу после 8 ноября остаются в силе 13:10
Определить коронавирус поможет кружка-робот 13:00
Вышел трейлер первого эпизода сериала по сказкам Пушкина 12:59
Песков заявил об агрессивных тенденциях НАТО 12:56
Умер создатель "Суда народа" Стю Биллетт 12:45
В Подмосковье за похищенного человека требовали 30 тысяч долларов 12:42
Яровая предложила увеличить субсидирование льготных авиаперелетов 12:37
На бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд завели уголовное дело 12:36
Россияне при взрывах в Кабуле не пострадали 12:35
Почти 60 кандидатов в депутаты Болгарии оказались сотрудниками КГБ 12:35
Столичная прокуратура предостерегла от участия в несанкционированных акциях 4 ноября 12:33
Песков оценил перспективы контактов президентов России и США 12:33
Синоптики рассказали, когда рассеется "туман-молоко" над Москвой 12:32
Косачев: Спикеры парламентов Европы обсудят ситуацию с коронавирусом 12:29
Песков: Планы по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября в силе 12:28
Песков назвал "вбросом" информацию о военных РФ на границе с Украиной 12:23
Вильфанд объяснил, почему туман в Москве является "радиационным" 12:20
Сотрудников МЧС переведут на усиленный режим работы в связи с праздниками 12:19
Назван гонорар Петра Яна за победу на турнире UFC 267 12:03
За полгода возбуждено более 500 дел о подделке сертификатов о вакцинации 11:57
Названа первая подлодка-штатный носитель ракет "Циркон" 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 12:25
Рубрика: Общество

Перепись населения на госуслугах продлили до 14 ноября

Текст: Елена Манукиян
Фото: gosuslugi.ru Фото: gosuslugi.ru
Фото: gosuslugi.ru

Самостоятельно "переписаться" на госуслугах россияне смогут до 14 ноября, а не до 8 ноября, как планировалось ранее. Продлить перепись на портале Росстату поручил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом стало известно на пресс-конференции ведомства.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
Большинство граждан проходят перепись населения онлайн

Как пояснили в пресс-службе Росстата, сначала ожидалось, что на завершающей неделе, то есть с 8 по 14 ноября, анкетирование будет проводиться лишь переписчиками. Однако было решено, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность в период пандемии коронавируса и удобство для всех жителей страны.

Сегодня на госуслугах "переписывается" каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего к началу ноября "переписалось" более 60% россиян или более 80 млн человек, из них почти 20 млн заполнили переписной лист самостоятельно на портале.

В Росстате также напомнили, что первые итоги первой Всероссийской цифровой переписи населения благодаря новым технологиям появятся уже в январе 2022 года, затем они будут дополняться. Так, например, полные сведения о национальном составе страны станут известны к октябрю 2022 года. Помимо этого, обезличенные данные, собранные в процессе переписи, будут автоматически привязываться к цифровой карте. В результате появится полная цифровая карта России.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Росстат Всероссийская перепись населения 2021 года Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Песков назвал "вбросом" информацию о военных РФ на границе с Украиной
За сутки в России подтверждено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД РФ
Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе
Словом года в России стало "спутник"
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей