Песков: Планы по поставкам газа в Европу после 8 ноября остаются в силе

Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу в полном объеме после восьмого ноября, когда будут заполнены ее собственные хранилища. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия выполняет все обязательства, выполняет четко и даже с превышением этих обязательств. И ориентировка президента России на этот счет, конечно же, остается в силе", - сказал Песков на брифинге во вторник.

Представитель Кремля уточнил, что президент России Владимир Путин говорил именно об этом 27 октября на совещании по развитию ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.