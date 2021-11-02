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02.11.2021 13:10
Рубрика: Экономика

Песков: Планы по поставкам газа в Европу после 8 ноября остаются в силе

Текст: Дмитрий Гончарук

Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу в полном объеме после восьмого ноября, когда будут заполнены ее собственные хранилища. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Россия выполняет все обязательства, выполняет четко и даже с превышением этих обязательств. И ориентировка президента России на этот счет, конечно же, остается в силе", - сказал Песков на брифинге во вторник.

Представитель Кремля уточнил, что президент России Владимир Путин говорил именно об этом 27 октября на совещании по развитию ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

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