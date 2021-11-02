Песков заявил об агрессивных тенденциях НАТО

Россия никому не угрожает, но на фоне экспансионистских тенденций ряда стран принимает меры безопасности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, не представляет ни для кого опасности", - заверил Песков. "Но на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - сказал он.

Пресс-секретарь президента также заметил, что вопросы передвижения военной техники или армейских подразделений по территории России - "исключительно наше дело".