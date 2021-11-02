Почта "СОЮЗа": Как будет работать Ржевский филиал Музея Победы

"С 4 по 8 ноября будем с детьми у родственников в Московской области. Встречу с родней планировали заранее, учитывали ноябрьские праздники, купили билеты. Тогда мы, конечно же, не предполагали, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в России будут введены ограничения. Очень хотели посетить Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области. Подскажите, будет ли открыт мемориальный комплекс в эти дни? Алеся К. Брест".

Как рассказали нам в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, Ржевский мемориал, музейно-выставочный павильон на территории мемориального комплекса, а также Ржевский филиал Музея Победы в деревне Хорошево Ржевского района (Ставка Сталина) работают с 28 октября по 7 ноября по своему обы­чному расписанию. Во время работы в формате COVID-free для гостей будут доступны для осмотра экспозиция и выставки, а также экскурсионные программы.

В Музее Победы особо отметили, что с 28 октября посетить музейно-выставочный павильон мемориального комплекса, а также Ржевский филиал Музея Победы в деревне Хорошево Ржевского района можно только при наличии двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией. Годятся для прохода и иные документы, установленные в нормативном порядке, с отрицательным результатом ПЦР-исследования на выявление COVID-19, выполненного за сутки до посещения музея.

Детям до 18 лет QR-код не требуется. Допуск посетителей будет осуществляться только при наличии масок или респираторов. QR-код, результаты ПЦР-исследования и медицинские справки недействительны без документа, подтверждающего личность.

Так что, если у вас не будет QR-кода (уточняем: детей это не касается), то посмотреть величественный монумент, посвященный героям Ржевской битвы, и сам мемориальный комплекс вы сможете. А вот посетить музейный павильон Ржевского мемориала, который представляет собой мультимедийную площадку с постоянной экспозицией, к сожалению, не удастся.