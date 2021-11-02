Почти 60 кандидатов в депутаты Болгарии оказались сотрудниками КГБ

В Болгарии 57 кандидатов в депутаты оказались в списках лиц, причастных к работе на местный комитет госбезопасности (КГБ), расформированный в 1990 году. Об этом стало известно благодаря так называемой Комиссии по досье, занимающейся обнародованием деятельности службы госбезопасности времен Народной Республики Болгарии.

Как сообщается, политики, сотрудничавшие или работавшие в спецслужбе, обнаружились в десяти, в том числе и ведущих проевропейских, партиях и коалициях.

Некоторые кандидаты уже рассказали о колоссальном удивлении, вызванном обнаружением себя в "компрометирующих" списках. К настоящему времени трое объявили об отказе участвовать в парламентских выборах, намеченных на 14 ноября.