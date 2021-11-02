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02.11.2021 20:54
Рубрика: Общество

Появились новые симптомы коронавируса в виде изменения вкуса и снижения слуха

Текст: Михаил Лейзерман (доктор медицинских наук, профессор)
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
Объявивший нам войну COVID-19 продолжает удивлять своим разнообразием и какой-то изощренностью в выборе мишеней. Уже известны характерные проявления болезни: кашель, высокая температура, недомогание, чувство нехватки воздуха, нарушение обоняния.

Но появляются и новые симптомы в виде изменения вкуса и снижения слуха. Ко мне обратился мужчина 58 лет, который около месяца назад лечился в ковидном госпитале с типичными проявлениями болезни. Ему была поставлена средняя степень тяжести заболевания, 30% поражения легких и снижение слуха. Причем не сразу, а только через 10 дней от момента госпитализации. Необходимо отметить, что мужчина не верил в прививки и не вакцинировался.

Фото: Александр Корольков
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Пациент получал весь комплекс лечения, он выписан с положительным результатом. Но слух остался сниженным. При ЛОР-осмотре какой-либо патологии не обнаружено. А при проведении аудиометрии выявлено выраженное снижение слуха по типу нарушения звуковосприятия (что свидетельствовало о поражении на уровне слухового нерва или головного мозга). Должен сказать, что этот симптом при ковиде ранее выявлялся очень редко. Возможно, пациент перенес один из новых штаммов вируса. Нельзя исключить также имевшееся и ранее небольшое снижение слуха, на которое он внимания не обращал.

В этих случаях мы проводим стандартное лечение по поводу нейросенсорной тугоухости, которое включает в себя сосудистую, метаболическую и стимулирующую терапию. Именно это мы и назначили пациенту и будем ждать результатов. В отношении механизма возникновения проблемы со слухом можно предположить, что вирус, поражающий нервные ткани и мелкие кровеносные сосуды, в этот раз ударил по слуховому нерву или по височной доле мозга, где расположен центр слуха.

Какой вывод из этой истории? Во-первых, пройди он вакцинацию, возможно, переболел бы менее тяжело. И вероятно, слух бы не пострадал. И во-вторых, как только появляются проблемы с обонянием, вкусом, слухом, необходимо сразу обратиться к врачам и начать адекватное лечение.

Будем надеяться, что наш пациент поправится, а наши читатели сделают для себя определенные выводы.

Общество Здоровье

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