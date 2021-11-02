Полиция предупредила о недопустимости несанкционированных акций в выходные

В МВД России сообщили о поступившей информации о готовящихся 4-7 ноября публичных несогласованных мероприятиях - несмотря на ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ведомство напоминает, что органами власти в регионах приняты правовые акты, запрещающие проведение массовых акций. За их нарушение предусмотрена административная ответственность.

Поэтому полиция призывает отказаться от участия в несанкционированных акциях и удержать от такого участия несовершеннолетних.

При этом в полиции предупредили о готовности обеспечить правопорядок и пресечь любые провокации против сотрудников. Если возникнут массовые беспорядки, организаторы несанкционированных акций будут привлечены к уголовной ответственности.